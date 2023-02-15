移民署+新住民體驗菲律賓多元文化　菲國旗3顆星代表3大群島

▲▼移民署宣導擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今(15)日辦理「新住民家庭教育及法令宣導課程」，邀請馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處賴愛仁處長主講，透過分享菲律賓獨特的美食、景點、文化及人文特色，帶領新住民體驗熱情的菲律賓多元文化，並宣導移民署「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」。活動中也準備棉花糖與新住民分享甜蜜的情人節，現場氣氛熱絡。

賴愛仁表示，菲律賓的Mavudis Island(舊稱：Yami Island亞米島)距離臺灣的小蘭嶼只有99公里，比日本「與那國島」距離臺灣111公里還要近。菲律賓由7641個島嶼組成，主要可分為呂宋島、維薩亞斯群島及民答那峨島等三個地理區域，國旗上的3顆星星即是代表這三大群島。

她說，菲律賓有許多人文薈萃的歷史遺跡及美不勝收的自然景觀，更是世界旅遊獎的常勝軍，首都馬尼拉是個古今融合的大都會、巴拉望則是野生植(動)物的樂園、長灘島更是擁有超美細白的沙灘，加上菲國人民熱情好客及多元豐富的美食，讓人很難抗拒它的魅力！

賴愛仁也教大家說「kumusta po(你好)」、「salamat po(謝謝)」等多個日常生活打招呼的實用塔加祿語，並說明打招呼語句後面的「po」表示尊敬及有禮貌的意思。

來自緬甸的新住民小芸興奮表示，她嚮往藍天碧海的沙灘美景好久了，決定疫情後首度出國旅遊地點就選菲律賓。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，各國疫情漸趨和緩，國際航班 也恢復運行，為協助逾期停(居)留外來人口儘速平安返國，移民署自今年2月1日起至6月30日止推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，專案期間「自行到案」者，「從寬」論處，採取免收容、繳最低逾期罰鍰2千元、不管制禁止入國期間等措施，以鼓勵逾期停(居)留外來人口自行到案，相關問題可撥打免付費諮詢專線0800-024-881洽詢