槍戰打死女子逃大陸17年返台投案　前土庫幫分子：漂泊生活累了

▲余姓男子逃亡大陸17年後，14日搭機從小港機場返台投案。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄土庫幫分子余姓男子（42歲）在2006年前因與人糾紛談判，涉嫌開槍打死張姓女子，潛逃大陸被通緝，他逃亡17年後，14日搭機返台投案，被警方逮捕解送歸案，檢方聲請羈押禁見獲准，而當年與余男一起犯下殺人案的10名同夥，早被依殺人罪判刑，且多已出獄，全案只剩一名洪姓男子仍逃亡大陸尚未到案。

檢、警調查，這起殺人案案發時余男僅僅25歲，是土庫幫的成員之一，2006年7月17日被害死者張姓女子與她施姓男友，因與土庫幫成員爭風吃醋，雙方糾眾在高雄市「海洋之星」談判，施男等人馬依約前往，即遭土庫幫鄒姓老大率手下開8槍示警，雙方人馬相約隔天凌晨轉戰大社觀音山械鬥火拚，施男率眾赴約途中在大社鄉翠屏路遭伏擊，雙方展開激烈槍戰追逐，張女頭部左側中彈送醫不治，而余姓男子和洪姓男子就是涉嫌開槍的槍手。

余、洪在案發後潛逃大陸，警政署發動全台掃黑，當年9月掃蕩土庫幫，查獲作案槍枝，鄒姓老大等10名共犯後來被依殺人等罪判刑3至14年定讞，多已服刑完畢，余、洪兩人則因未到案，被雄檢發布通緝。

余男在14日搭機返台投案，他向員警供稱，在大陸從事金紙生意，因在台父母年紀大，加上8名共犯多服刑期滿，他還過著漂泊生活，感覺累了，心想案件該做了結，才決定回台投案，警方在警詢後移送檢方複訊，檢方認為他涉犯重罪且有逃亡史，向法院聲押禁見獲准。