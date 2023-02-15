遭暗酸？羅智強回應鍾沛君「祝福」　她再喊：全力以赴是致敬強哥

▲羅智強、鍾沛君。（圖／記者黃克翔攝、翻攝自鍾沛君臉書）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市議員鍾沛君日前在臉書上發布「當選立委四大承諾」，遭部分網友質疑是在暗諷同黨對手羅智強，羅智強今（15）日也回應，並不覺得有被酸到，祝福鍾沛君。對此，鍾沛君隨即在臉書表示，謝謝羅智強的祝福，全力以赴就是她對羅智強致敬的方式。

針對鍾沛君發布「當選立委四大承諾」遭質疑暗酸羅智強，今日羅智強回應，「鍾沛君是位優秀的市議員，我祝福她也尊重她，並不覺得有被酸到。這一切本來就沒有對和錯的分別，就像我想參選大安區立委一樣，參選是權利，但選我還是不選我，都是大安區市民的自由，祝福鍾沛君，加油！」

對此，鍾沛君隨即透過臉書發文表示，「感謝強哥的回應與祝福，也容我以同樣的份量祝福您。」她指出，這兩天來自己臉書上指教的每一則留言她都拜讀了，但她始終保持冷靜，是因為她深具信心，她認為，「我所認識的強哥，不會把我爭取支持的四個保證，視為『攻擊』，當成『酸』，彷彿是什麼說不得的人身攻擊。」她提到，正如羅智強所說的，羅智強懷抱夢想，支持的就投羅智強，而她也非常坦白地向大家報告，她會固守選區，支持的就投她，沒有誰一定對，誰的價值與選擇，非得靠攏另一種，最終，就是由選民定奪。

鍾沛君指出，提出主張，回答問題，再提出主張，再回應問題，在這些往復攻防中展現最好的自己，選戰的本質就是如此，她要再次感謝羅智強，「全力以赴，就是我對強哥致敬的方式。」