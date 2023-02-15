遭鍾沛君暗諷？　羅智強回應「祝福」：並不覺得有被酸到

▲羅智強宣布參選台北市大安區立委。（圖／記者黃克翔攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市議員鍾沛君日前在臉書上發布「當選立委四大承諾」，引發部分網友質疑是在暗諷對手羅智強。對此，羅智強15日回應，「鍾沛君是位優秀的市議員，我祝福她也尊重她，並不覺得有被酸到。這一切本來就沒有對和錯的分別，就像我想參選大安區立委一樣，參選是權利，但選我還是不選我，都是大安區市民的自由，祝福鍾沛君，加油！」

鍾沛君日前透過臉書發文提出「當選大安區立委四大保證」，保證當選立委後不會改選市長或總統、不會全國行腳、會堅持固守大安、絕不荒廢選民服務，卻遭許多網友留言開嗆「幹嘛酸羅智強？」、「拜託！不要黨內互打」等。

對此，羅智強今日回應，「鍾沛君是一位優秀的市議員，她想要更上一層樓參選立法委員是她的權利，我祝福她也尊重她，並不覺得有被酸到。一個人有沒有選總統的夢想、有沒有選市長的夢想、願不願意風吹日曬雨淋，或是否會為了公投、為了宣傳理念、為了輔選志同道合的朋友徒步行腳台灣1200公里，這一切的一切本來就沒有對和錯的分別，有人喜歡也有人不喜歡，都很好。」

羅智強表示，「我就是我，我就是羅智強，我有我的夢想，對於認同或喜歡我夢想的人，我萬分的感謝；但對於不認同或不喜歡我夢想的人也一樣尊重，就像參選大安區的立法委員一樣，參選是我的權利，但選我還是不選我，是大安區市民的自由。祝福鍾沛君，加油！」

不僅如此，羅智強也在留言區喊話道，「這幾天都在大安區到處的拜訪請益、參加活動￼，有大家的關愛和疼惜，我無所畏懼。」