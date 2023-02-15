河南商場「共享男友」排排站任挑選　4.5元陪逛街拍照1小時

記者魏有德／綜合報導

河南安陽一間商場推出情人節活動，提供「共享男友」讓女性顧客挑選，可以支付1元人民幣（約4,5元新台幣）陪逛街、拎包，包忙拍照等1小時，唯一條件是「不能帶出商場」。這項活動吸引不少消費者駐足拍照。

▲河南安陽一間商場推出共享男友活動。（圖／翻攝九派新聞）

《上游新聞》報導，情人節當天，河南多個商場都舉辦了「共享男友」類似活動，河南安陽吾悅廣場的工作人員表示，這是策劃的一個情人節活動，「共享男友」可以租來幫忙拍照，還能陪著買個東西。

從現場釋出的影片可以發現，這間商場內的廣場擺放著一個舞台，舞台上有寫著「共享男友」的造型拱門，每座拱門前都佔有一名身高約180公分，穿著西裝打著領帶或領結的男子，有的靦腆、有的霸氣，擺出一副「任君挑選」的架勢。

據廣場工作人員表示，掃碼支付1元（人民幣，下同），一小時以內就能給您拍個照或一起買東西之類的，當然是不能帶出商場，活動範圍只能在我們這裡，「共享男友只是針對情人節的一個活動，明天就沒有了。」

共享男友的話題也在微博上引起熱議，有已婚的女網友發文詢問，「共享男友」能否幫忙帶孩子；也有網友開玩笑稱，「能否租借一天幫自己打工，工資歸自己。」