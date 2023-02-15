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訂草莓絨毛花束送女友　收到「破布一條」！他反映店家還被封鎖

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO收到商品傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

昨（14日）是西洋情人節，社群平台上到處可見情侶放閃秀恩愛，一名女網友表示，在IG看到店家販售草莓絨毛花束，看到照片後超心動，白色絨毛包著紅色的草莓，少女心噴發，沒想到實際收到商品時卻大傻眼，不是照片上的絨毛，而是抹布材質，氣得向消保會投訴，貼文也釣出其他苦主。

女網友在Dcard上發文，「情人節快要被氣死，詐騙草莓花束」，一月底在IG上看到草莓花束的廣告，花束是純白色的紗布包裝，上頭擺著紅色的草莓，馬上跟男友許願，不過原PO實際拿到商品傻眼爆，「這是什麼抹布？」只見原本的絨布更換成粗顆粒的毛巾，中間還有大草莓的圖案，包裝超隨便。

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原PO氣炸向店家反應，「結果店家態度理直氣壯」，而且店家收取260元的宅配運費，包裝超簡陋，直接把花束裝進紙箱，沒有任何防撞保護，也沒有給提袋，「我看面交都還有袋子，他們宅配寄過來，就一束花而已」。

原PO用店家貼出的商品照片以圖搜圖，發現同樣的照片，也在小紅書上出現過，「根本就是盜圖仔」，對於店家不老實的行為，以及處理事情的態度，原PO氣得向消保會投訴，「真的氣到不行，這到底是什麼抹布，店家嘴超硬，真的是白費男友的心血，然後店家粉絲還超多，文章底下還很多人+1」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲包裝超簡陋。（圖／翻攝自Dcard）

另外，也有網友在臉書「爆怨公社」發文，因為女友喜歡草莓，特地上網訂了草莓花束，還加購350元的玩偶，收到商品玩偶卻消失了，「寄出後跟他們要成品圖，也都已讀不回覆」。

該網友提到，實品跟店家放的圖片完全不相同，「用的根本就是破布一條，還一直掉毛絮，還有點灰灰的感覺」，事後到店家IG留言實品與廣告不符，還被店家封鎖，「請大家留意，他們粉絲數還蠻多的，不要被騙了，不要原本要給女友一個驚喜，搞成一個驚嚇」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲另一名苦主加訂350玩偶，收到商品卻不見玩偶 。（圖／翻攝自Dcard）

然而，店家也在稍早發限動解釋，浪花紗是白色透明的材質，另外沒有評估正確數量就接單，導致長絨毛款嚴重不足，改使用短絨毛款的現貨，「是我們的疏失，因為當初販售的文章有註明，布料不足時會替換，就沒有一一私訊通知」。

客人的批評指教，會盡力改進，店家也喊話，只要有購買草莓花束的客人，下次回購不限金額，一律可折抵350元，「對於收到布料替換不滿意的客人，這裡致上十二萬分的歉意！」

▼店家道歉了。（圖／翻攝自店家IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自店家IG）

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