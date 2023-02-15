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大陸 大陸焦點 特派現場

陸男請人送花「連續被5位女生拒收」　遷怒送貨員只付45元還給差評

▲鄭州一名送貨員在情人節幫顧客送花被拒收5次，還被顧客遷怒給差評。（圖／翻攝九派新聞）

▲鄭州一名送貨員在情人節幫顧客送花被拒收5次，還被顧客遷怒給差評。（圖／翻攝九派新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

河南鄭州一名男子在2月14日情人節當天訂了一束花，請送貨員跑腿，先後送5個女生都被拒收，這時，男子卻遷怒於送貨員，認為是送貨員態度不佳才被拒收，最終只願意付10元人民幣（約45元新台幣），還把送貨員拉黑，並且給了差評，導致這名無辜的送貨員被公司檢討，引起外界熱議。

▲鄭州一名送貨員在情人節幫顧客送花被拒收5次，還被顧客遷怒給差評。（圖／翻攝九派新聞）

《九派新聞》報導，根據跑腿師傅（送貨員）靳師傅介紹，當天上午8點左右，有個男客戶下了一單跑腿單，要給女生送花。自己根據地址將花送給那位女生時，女生一聽送花人的名字，立馬表示自己不收這花。

鮮花被拒收後，靳師傅聯繫這位男顧客，男顧客於是換了一個新地址，要讓靳師傅繼續送給第二位女生。當靳師傅將同一束鮮花送達第二位女生所在地時，這名女生直接將花扔出來。就這樣，男客戶又給了靳師傅3個地址，對方不是拒收就是電話無人接聽。

連續五次送花被拒，男顧客一時惱羞成怒，將怨氣發洩在靳師傅身上，直指送貨員態度不佳才讓對方不斷拒收。同時，男子還只付給靳師傅10元（人民幣，下同），並把他的微信拉黑、給予差評，不再溝通。」

靳師傅稱，這一單跑了將近3個小時，不僅錢沒拿到，還被丟了一個差評，實在令人很無語。消息在微博上傳開後，不少網友紛紛發文力挺送貨員稱，「不付錢還給差評，被五個人拒絕不是沒有原因的」；「還好女生們都很清醒」；「為什麼被拒收，自己心裡不清楚？」。

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