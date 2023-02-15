情人節遺失「百鈔金莎花束」！傷心人本尊現身　落寞奔派出所認領

記者陳雕文、莊智勝／台北報導

昨(14日)是西洋情人節，林口分局林口派出所在臉書社團「林口大家庭」PO出一張照片表示，當天受理一起遺失物，有民眾在林口國小附近拾獲一束「百鈔金莎花束」，照片曝光後引起網友熱烈討論，直呼「今晚多了一個傷心人」。而今(15日)一早，傷心人本尊也現身派出所將花束領回，據悉，男子態度相當低調，對於細節不願多談。

▲民眾情人節拾獲金莎花束，送到派出所認領。（圖／記者陳雕文翻攝）

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林口分局林口派出所在臉書社團「林口大家庭」昨PO出一張照片表示，14日受理到照片中的遺失物，拾得人表示是在林口國小附近拾獲，如果民眾有遺失該物品的話請與林口分局林口派出所聯絡。

照片顯示，該花束為粉紅色、白色包裝，內部有至少80隻百鈔包覆的金莎巧克力，上方則有一隻Hello Kitty娃娃，以及一個巨大的粉紅色領結。照片曝光後立即引起網友熱議，直呼「今晚多了一個傷心人」、「感覺有淡淡的哀傷」、「被拒收有點糟糕」、「遺失者已哭…又被員警呼喚…更哭…情人節快樂！」

而該名「傷心人」本尊今早7時許現身林口派出所，低調認領金莎花束；警方現場核對失主遺失物內容、及遺失地點等資訊，確認無誤後即發還給失主。據悉，失主是一名年約20多歲的男性，走進派出所時神情落寞、態度相當低調，對於為何會遺失花束細節不願多談，簡單向現場員警表示感謝後即轉身離去。