女孩攔截告白失敗帥哥花束「她不收給我吧」　兩年後修成正果結婚了

記者魏有德／綜合報導

河南鄭州一名女孩在2021年2月14日情人節時開車路過某處，發現一名帥哥神情落寞的走在路上，手上還捧著一束花。只見女孩攔下這名帥哥，熱情的跟他說，「帥哥，她不收啊，給我吧！」就這樣牽起兩人的情緣，直至今（2023）年情人節，兩人在個人社群平台上秀出結婚領證的影片，讓網友們羨慕不已。

▲女孩在路邊截下告白失敗帥哥的花束。（圖／翻攝微博）

據了解，這對情侶在抖音上都有創作帳號，帥哥名為孟塘主、女孩叫做周大俠，兩人皆有24萬多粉絲。在周大俠當街截下孟塘主告白失敗的花束後，網友們紛紛起鬨「在一起」，希望雙方互相給對方個機會，不要錯過這段意外的情緣。

▲兩人在情人節領證結婚。（圖／翻攝微博）

兩人也不負眾望，經過1年多的交往，在2022年8月時已經有論及婚嫁的打算，但還沒有領證，直至今（2023）年情人節，雙方各自在自己的短影音平台曬出結婚登記蓋章和證書的影片，讓粉絲們一同分享「修成正果」的喜悅。

▲收告白失敗帥哥花束的女主角周大俠。（圖／翻攝抖音）

周大俠曾表示，她在6年前離婚後獨自帶著女兒生活，在2021年晚上開車經過某地時，看見孟塘主送花給一位女孩，但女孩並沒有收下，「女孩都走了好久，他還站在那邊。」

直到周大俠跟孟塘主要了花束，他也很爽朗的將鮮花和禮物塞給車內的周大俠，隨後便手插口袋帥氣的轉身離開，整個過程都被周大俠用手機拍攝下來，在網路上引起不小迴響，也成就這段美好姻緣。