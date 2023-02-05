帶雙胞胎兒放天燈　母「撞活動帳棚」摔車亡！警示不足廠商慘了

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名鄭姓婦人3日晚間，騎機車搭載一對雙胞胎男童，到平溪遊玩放天燈，要返家吃晚餐途中，在台2丙線8.3公里處，撞上新北市府觀旅局委外廠商架設的活動帳棚後摔車，經送醫搶救仍不治。警方到場採證，認為現場警示不足，也沒有派人看守，昨（4日）已約談廠商負責人員到案，將依過失致死罪嫌送辦。

▲媽媽騎機車載雙胞胎兒，擦撞帳棚自摔倒地。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據了解，45歲鄭姓婦人3日下午騎機車，載著一對雙胞胎9歲男童，到平溪遊玩放天燈，晚上要返回基隆住處吃晚餐，不料，行經新北市平溪區台2丙線8.3公里處基福隧道前，不慎撞進設置在路旁的天燈活動帳棚，鄭女當場失去呼吸心跳。

救護人員晚上6時46分獲報趕抵現場，發現鄭女臉部有明顯傷勢，已失去呼吸心跳，緊急將人送往基隆長庚醫院急救，經醫院1個多小時搶救，仍不幸宣告不治；至於2名9歲男童，1人臉部有明顯擦傷、肩膀疼痛，另1人未受傷。後續警方委託醫院進行抽血檢驗，並無酒駕情事。丈夫接到噩耗後，難以置信會發生這種事。

▲帳棚阻擋慢車道路線，導致鄭女來不及反應，擦撞帳棚自摔倒地。

瑞芳警分局鑑識人員在現場採證，發現該路邊帳棚為新北市政府觀旅局辦理的天燈活動，委託廠商所搭設的活動帳棚，帳棚下方為鐵架空間，現場相當昏暗，沒有完善的警示燈或告示牌等相關措施，也沒有派人看守，懷疑帳棚阻擋慢車道路線，導致鄭女來不及反應，衝進帳棚當場摔車，導致意外發生。

採證後，警方4日報請檢察官相驗釐清死因，並約談廠商負責人員到案說明，將待採證結果及調閱周邊監視器畫面等物證，釐清責任歸屬後，查明是否構成過失致死罪嫌，函送基隆地檢署偵辦。