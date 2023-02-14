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基隆推動「市容整潔」政策　謝國樑：短中期執行逐步改變

▲基隆推動「市容整潔」政策 謝國樑：短中期執行逐步改變。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆推動「市容整潔」政策，共同維護市容整潔。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（14日）主持市政會議後記者會，說明推動「市容整潔」政策短中期執行策略，謝國樑強調，將以「立即對安全有危險性，對市容有破壞」列為優先改善對象，共同維護市容整潔，保護市民安全。

謝國樑指出，基隆是國際郵輪港口城市，未來爭取更多觀光客，推動「行人友善」、「乾淨家園」到「市容整潔」政策都是城市的基本要件，城市硬體建物在林前市長任內已有改變，市容整潔仍有許多工作要做，將分短中期策略循序推動。

謝國樑表示，基本市容從街道堆滿雜物，到建物任意堆放鷹架及搭建廣告物，造成市容觀瞻亂無章法，這都是未來改善重點；短期策略部分，宣導先行，市府會針對違規樹立的廣告，通知業主自行處理；在公共空間堆放雜物部分，則會和區公所共同改善。中期策略請都發處研擬廣告物設置相關規定，讓城市變得整潔，市民居住更舒適安心。

都發處長謝孝昆指出，市容整潔短期策略，先清查違規竹架、鷹架樹立廣告及大型廣告招牌，並發文通知相關所有權人限期拆除，未拆除者，先依建築法第95條之3規定裁處，並強制拆除，收取執行費用。

在中期策略方面，謝孝昆表示，結合轄內相關公會團體，召開招牌廣告及樹立廣告申請法令、程序及應注意事項等教育訓練，並於市府網站設立專區，公告相關法令資訊，建立市民基礎法制觀念。

另外《建築法》第95條之3規定，未申請審查許可，擅自設置招牌廣告或樹立廣告者，處建築物所有權人、土地所有權或使用人，新台幣4萬元以上20萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續者，得連續處罰。必要時，得命其限期自行拆除其招牌廣告或樹立廣告。

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