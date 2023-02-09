邱佩琳南下佛光山弔唁星雲大師 　追憶與父親邱創煥感人往事

▲基隆市副市長邱佩琳（左3）南下佛光山弔唁星雲大師。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

佛光山開山宗長星雲法師辭世，基隆市副市長邱佩琳今（9日）代表市長謝國樑，南下高雄佛光山弔唁，感念星雲法師對佛教界的貢獻，當面轉達市長謝國樑非常感恩佛光山基隆極樂寺，平時無論關懷弱勢到推廣閱讀，種種在地方的貢獻，和基隆市民結善緣。

邱佩琳和民政處宗教禮儀科長蔡春堂，佛光山基隆極樂寺所在地的仁壽里長張富凱一同前往佛光山，由基隆市佛光山極樂寺住持妙璋法師帶領追思緬懷，感謝佛光山基隆極樂寺，秉持人間佛教精神，藉由「雲水書坊-行動圖書館」嘉惠學子，溫暖有愛，讓佛法遍佈人間角落。

▲基隆市副市長邱佩琳（中）由基隆市佛光山極樂寺住持妙璋法師帶領追思緬懷。

邱佩琳回憶，星雲法師在她祖父、祖母去世時，不收分文做了往生佛事，她的父親邱創煥感念於心，並在有次來佛光山參訪開會之際，星雲法師熱心接待，並向他說明聯外道路行車不便，因而促成佛光山聯外道路截彎改直、加寬鋪新。佛光山感恩邱創煥，稱這就是他的功德。

邱佩琳憶及，佛光山在興建時，父親在擔任社工會主任期間，時任總統蔣經國請他父親一定要去看施工現場，當時去時是搭工程車，但在回程時，星雲法師體貼安排較舒適的車輛返回，這段往事每每憶及令人感動。