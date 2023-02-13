藍營大安區競爭對手再＋1　前國安會副秘楊永明宣布投入初選

▲前國安會副秘書長楊永明。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

九合一大選結束後，各黨開始備戰2024立委選舉。國民黨前台北市議員羅智強10日宣布參選北市大安區立委，同黨籍現任議員鍾沛君也表態將爭取黨內提名。不僅如此，前總統馬英九時期的國安會副秘書長楊永明也宣布加入初選戰局，角逐大安區立委，並於本周六（18日）舉辦記者會。

國民黨2024區域立委黨內初選戰況激烈，北市八個選區中的第6選區 (大安區)，目前包括羅智強、鍾沛君皆表態出戰，兩人近期也因初選議題頻頻交鋒。

鍾沛君近日在臉書上發文喊話羅智強，將會在黨內初選中與他碰頭，羅智強則回應，「每個人有追求夢想的權力，他不太想要說鍾沛君的說法如何，但他必須進到國會才能展現戰力、培養團隊」。而鍾沛君13日再度發文，反酸羅智強提名參選總統、台北市長、全國行腳等事，喊出「當選大安區立委」四大保證。

除了羅智強與鍾沛君外，目前國民黨又增加一名競爭者。楊永明為台大政治系退休教授，在前總統陳水扁與馬英九任內皆受到重用，曾任國安會副秘書長、行政院新聞局長、公視《全球現場》主播、國安會諮委、行政院陸委會諮委、外交部諮委、國際關係學會會長、日本東京大學訪問學者等。他也預告，將在2月18日上午10點30分，舉行「大安區立法委員參選記者會」。