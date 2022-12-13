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竹市青少年創業體驗　商品販售、攤位設計通通自己來

▲青少年設計之文創商品，活動現場銷售一空。（圖／新竹市政府提供）

▲青少年設計之文創商品，活動現場銷售一空。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今年首次舉辦「玩風樂市集」創業體驗活動，透過市集擺攤實作，協助青少年從中探索生涯目標，拓展視野與提升自信，開啟更寬廣的生涯願景。新竹市代理市長陳章賢表示，市府重視並愛護每位孩子的發展，透過課程講座、工作體驗、戶外教育等，協助青年探索自我興趣、發揮無限的可能。

陳章賢表示，新竹市是一座年輕城市，18歲以下孩子比例極高，也相當重視孩子們的教育，市府團隊積極向教育部爭取經費辦理「青少年生涯探索號計畫」，透過輔導會談、生涯探索課程或活動、工作體驗、扶助協助、關懷輔導等措施，協助青少年進行生涯探索，適性轉銜就學或就業。

教育處說明，今年青少年生涯探索號計畫，首次規劃「玩風樂市集」創業體驗，安排一系列的創業討論，有設計商品類型、討論販售商品類型、計算商品成本及利潤、設計趣味行銷策略、佈置攤位的美感等。

教育處指出，市集活動已於本月初登場亮相，當學生們賣力銷售自己創作商品時，所散發出的自信與肯定，吸引民眾踴躍購買，商品幾乎銷售一空，給予青少年相當大的支持與肯定，且認為商品很有特色、具收藏意義。

「我把攤位名稱設計為One time」學生阿松（化名）表示，「 One time代表這『一』次是我們第一次擺攤，攤位上的商品經過無數次的討論，集結大家Every One獨特巧思及創意，所造就的成果」。

教育處表示，內向害羞的阿松在討論過程中，雖然不常發表自己想法，但默默地觀察活動成員們的努力，將成員的奮鬥精神作為發想，創造為攤位名稱，此攤位名稱亦獲得成員們的認同及讚許！

學生輔導諮商中心主任余婉禎表示，另一名學生小花（化名），平日幾乎足不出戶，為了這一次的擺攤活動，每一次的團體討論都準時抵達，結束後還會留下來協助整理環境；對於擺攤的細節也毫不馬虎，小花認真上網搜集資料，例如如何包裝商品、包材的挑選等，也自行製作了轉盤抽獎的道具。過程中也嘗試練習使用電繪版，創造出獨特的「小花龍」，意外成為熱銷商品之一。

他說，經歷這一次的活動，輔導員也發現小花進步了許多，變得更願意表達，也在團體中找到了歸屬感。

教育處處長賴榮光表示，文創產業蔚為風潮，青少年們也不落人後，透過實際創作文創商品及擺攤的經驗，使學生了解「做中學，學中做」，不僅可以激發潛能，發現設計、繪圖、經商及行銷的專長，讓青少年從中找到自我價值，重新找回人生目標。

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