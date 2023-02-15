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快訊／白沙屯媽祖停駕泰山田中廠　香燈腳笑：這業配來得太突然

記者陳俊宏／綜合報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖9天8夜進香之旅，今天（15日）進入第四天，早上8時32分停駕泰山企業田中食品廠，讓香燈腳紛紛笑說，「這個業配來得太突然」、「加持過的泰山八寶粥」。

▼白沙屯媽祖巡視及停駕泰山田中廠。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

快訊／白沙屯媽祖停駕泰山田中廠　香燈腳笑：這業配來得太突然。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

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媽祖的「粉紅超跑」先是停在廠區門口，神轎強烈左右搖擺，8時28分進入廠房巡視賜福，讓泰山員工也都下跪持香接駕，媽祖於8時32分停駕。

對此，許多香燈腳表示，「媽祖認證企業」、「加持過的泰山八寶粥」、「​好想殺去現場買這批的八寶粥」、「這幾批的都有媽祖加持過，讚啦」、「好久沒喝冰鎮紅茶了，等等來去找超商買」、「突然很想喝仙草蜜」、「這幾周冰鎮紅茶掃購一空，指定2023.02.15出廠。」

白沙屯媽祖今年往北港進香期程，2月12日凌晨1時25分出發，第一晚駐駕台中清水，第二晚駐駕台中大肚，第三晚駐駕彰化社頭，2月17日到達北港朝天宮，深夜11時40分進火，2月20日下午4時回宮，全程9天8夜，比去年增加1天。而今年去程有6天，對比去年只有2天半，香燈腳腳力負擔舒緩許多；但今年回程只有64小時，對信眾耐力將有一番考驗。

▼白沙屯媽祖巡視及停駕泰山田中廠。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

快訊／白沙屯媽祖停駕泰山田中廠　香燈腳笑：這業配來得太突然。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

▼泰山員工虔誠下跪接駕。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

快訊／白沙屯媽祖停駕泰山田中廠　香燈腳笑：這業配來得太突然。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

快訊／白沙屯媽祖停駕泰山田中廠　香燈腳笑：這業配來得太突然。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）

▲▼白沙屯媽祖巡視及停駕泰山田中廠。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）

快訊／白沙屯媽祖停駕泰山田中廠　香燈腳笑：這業配來得太突然。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）

▼白沙屯媽祖進香第四天即時轉播。

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