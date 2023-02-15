丈夫摔重傷！婦人長跪白沙屯媽祖鑾轎前　痛哭祈求：我不能沒有他

▲苗栗拱天宮白沙屯媽祖繞境，停駕台中沙鹿光田醫院。（圖／擷取自Facebook／光田綜合醫院 Kuang Tien General Hospital）

圖文／CTWANT

苗栗拱天宮白沙屯媽祖，展開為期9天8夜的繞境活動，鑾轎周一（13日）來到台中沙鹿，有一名婦人因丈夫在工地上班時，不慎從鷹架上跌落，身體狀況一直未見好轉，她手拿丈夫的衣服痛哭跪拜，祈求媽祖能大顯神蹟保佑開刀順利。

白沙屯媽祖鑾轎隊伍13日行經台中沙鹿光田醫院，只見一名婦人情緒激動地痛哭跪拜遲遲不願離去，即使一旁的工作人員試圖攙扶，她仍堅持跪在原地磕頭祈福，「我拿著我老公的衣服，我在那邊一直跟媽祖婆許願請他保佑我老公。」

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原來，該名婦人的丈夫於7個多月前在工地作業時，不小心從鷹架最高處摔落導致頸椎骨折，進行復健治療後仍不見效果，而高齡73歲的丈夫本身患有慢性疾病，今年年初開始出現呼吸急促，以及被檢查出腎臟慢性疾病，需要動手術裝上廔管洗腎，「其實我老公還有很多刀要開，可是沒有條件，這次聽到要手術，我真的整個人都要癱掉了。」

婦人透露，如今丈夫還在加護病房，病情不太樂觀，希望透過向媽祖誠心祈求能換來丈夫平安健康，「我就在他旁邊跟他碎碎念，摸著他的頭、握著他的手，跟他講說我不能沒有他，我還需要他，他不可以丟下我。」

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