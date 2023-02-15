真夭壽！「每月死20多人」往生會員傻繳費　怒控：棺材本全沒了

▲永靖老人互助會員要追討棺材本。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣永靖鄉老人互助會爆發財務危機，會員今天前往彰化地檢署，按鈴申告互助會涉嫌背信，並追討不法所得，會員指控，當初入會「死1人繳100元」，互助會還說「接連幾個月都死20多人」，沒想到繳了快30年，今年1月卻只收到一個幾千元的紅包，騙會員蓋章就地解散。民眾大騙:「棺材本這下全沒了，老人會也不出面，相當的可惡。」

永靖鄉老人互助會自救會長，也是前鄉代顧文哲、決定站出來為辛苦付出的鄉民討公道，他說，早年互助會有將近2千人，到現在仍有800多名會員，這些老人家辛苦繳了30年的血汗錢，為的也是往生後能拿到喪葬費，如今卻被掏空，還使用卑劣的手法，拿著紅包騙簽名蓋章，等簽名蓋章後才說互助會解散，讓老人家無法接受。

顧文哲質疑，老人互助會沒有召開會員大會，也沒有選舉通知，會員們依照當初的約定「死1人繳100元」，每個月被通知「死了幾個人就得繳多少錢」，還曾經連續數個月都死20多名會員，這群老人家都是攢積蓄出來繳錢，無非就是在「身後事」能不用兒孫擔憂，如今全沒了，會長也落跑，只能訴諸司法，讓檢調單位來釐清到底這些錢哪裡去了。