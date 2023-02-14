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國道閃車急煞翻覆！5歲兒未繫安全帶噴飛亡　女駕駛心痛PO文

▲▼國1彰化車禍1死3傷！媽開車自撞乘客噴飛　5歲男童送醫不治。（圖／記者唐詠絮攝）

▲國道1號南下204K死亡車禍。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號南下204公里彰化縣秀水路段昨（13）日晚間6點發生死亡車禍，來自高雄42歲駕駛辛女疑似閃避其他車輛，煞車翻覆，造成坐在副駕駛座的5歲男童拋飛車外送醫不治，辛婦骨折、後座38歲張姓女友人及2歲女童輕傷送醫，國道警方初步調查出爐，男童確定未繫安全帶，不幸發生憾事。

辛女是一名壁畫師，12日載著5歲兒子、2歲女兒及一名張姓女友人到台北參加活動，昨天返回南部，行經國道1號204K，要閃躲一輛BMW，煞車失控翻覆在車道上，男童也因此被拋飛車外，當場無呼吸心跳。

▲▼國1彰化車禍1死3傷！媽開車自撞乘客噴飛　5歲男童送醫不治。（圖／記者唐詠絮攝）

男童經送醫急救，由於臉部上顎嚴重骨折，口鼻都有出血狀況，急診部醫師研判腦部有內出血，雖然在搶救過程中一度恢復微弱呼吸，很遺憾1個多小時後仍宣告不治，下午檢方也到醫院相驗男童遺體。

事件發生後，辛女也因身體骨折無法動彈，頓時失去摯愛的兒子，傷心難過不已，也在限動貼文對兒子說「你不傷了 不痛了」、「下輩子再來當媽媽最棒的兒子」，字字句句讓人看得鼻酸揪心。

辛女的臉書除了PO上壁畫工作外，也看到她子女的圖影，尤其小男童對妹妹更是疼愛有加，如今卻因為一場車禍造成天人永隔，對辛女而言更是無法抹滅的傷痛。

▲▼國1彰化車禍1死3傷！媽開車自撞乘客噴飛　5歲男童送醫不治。（圖／記者唐詠絮攝）

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