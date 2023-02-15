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連槓40期！美史上最大獎618億元「1人獨得」　幸運得獎者身分曝光

▲▼美國威力球(Powerball)彩券。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國威力球樂透去年連槓40期，最後開出史上最大獎。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國威力球樂透(Powerball)經歷連槓40期後，終於在去年11月開出史上最大獎美元20.4億元（近台幣618億元），而且還是1名玩家獨得，如今樂透公司終於對外公布神秘中獎者身分，引發外界好奇。

加州彩券公司14日對外透露，在去年11月幸運贏得史上最大獎的得獎者是男子卡斯特羅(Edwin Castro)，而幫忙開出最大獎的彩券行位於洛杉磯市郊區阿爾塔迪納(Altadena)，老闆查海德(Joe Chahayed)也因此獲得美元100萬元（約台幣3,031萬元）獎金。

▲▼美國威力球樂透史上最高獎金20.4億美元，獨得贏家身分曝光。（圖／達志影像／美聯社）

▲樂透官員對外公布史上最大獎得獎者身分。（圖／達志影像／美聯社）

贏得史上最大獎的卡斯特羅當天沒有出席活動，也婉拒了所有媒體採訪，不過他透過書面聲明向外界表示，對於自己能中大獎，他感到非常震驚與狂喜，而根據樂透獎項規則，中獎者能幫助當地教育體系獲得獎金，也讓他感到非常欣慰。

當地媒體報導，由於這次頭獎開在加州，使得加州公立教育體系獲得超過美元1.56億元獎金（約台幣47.3億元），也創下史上最高金額紀錄。

樂透官員表示，由於中獎者希望低調，所以記者會中只公開卡斯特羅姓名，沒有公開年齡、職業等相關資訊，卡斯特羅最後選擇一次性領取獎金，扣稅後一共抱走美元9.9億元（約台幣300億元）獎金，目前州政府已獲得他中獎的彩券，未來計畫放置在樂透公司總部展示。

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