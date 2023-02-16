情人節激戰養生館！高雄警破色情按摩　房內驚見「超資深」男客

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市新興警分局14日情人節下午，前往七賢二路某商辦一樓，一家號稱純按摩SPA會館臨檢，當場查獲5對男女正在「雞」戰，其中一間房的林姓男子（83歲）則是和楊女（46歲）剛完成交易，林超過80歲還在養生館「走跳」，讓員警嘖嘖稱奇。

▲新興警方局查獲83歲胡姓老翁（左）和46歲女服務生（右）進行色情交易。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲按摩店的網路廣告宣稱有9年級的小隻馬。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

新興警分局日前接獲線報，指該按摩館暗藏春色，於是在14日下午前往查緝，當場查獲胡姓負責人（25歲）和5名女服務生（41至49歲）、男客5人（40至83歲）全數帶回調查，並查扣不法所得及帳冊等證物。

▲新興分局查獲按摩店暗藏春色。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

在查緝過程中，其中一間房的高齡83歲林男最受矚目，而為他服務的女服務生則是46歲，林男被帶回警局時，步伐穩健、頗有精神，讓員警印象深刻。

▲林姓老翁（中）被帶回警局時步伐穩健。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，這家SPA會館為規避警方查緝，對外宣稱純按摩，實則媒介服務小姐從事性交易，負責人在網路張貼女服務生之清涼照片與通訊方式，待男客詢問後，以每次1800元之代價，媒介從事半套性交易，並從中獲取媒介費得利，不過，按摩會館在網路貼的照片，甚至還宣稱有9年級的年輕小隻馬，與現場被查獲的服務生年紀「差很大」。

全案於偵訊後，將負責人顏男依涉嫌刑法妨害風化罪，移送高雄地檢署偵辦，另女服務生及男客，依違反社會秩序維護法移送裁處。