壽司郎翻版！高雄男3度碰食材「再放回去」　嗆：淋北就是故意的

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名林姓女子日前到爭鮮用餐，發現鄰桌的男子連續2次將碰過的食材放回迴轉壽司檯，接著又用自己的筷子觸碰壽司，再放回輸送軌道。她好意提醒對方，沒想到卻被嗆「淋北就是故意的」，讓她當場爆氣拍桌，甚至把手上的玉鐲給拍碎，而值班經理雖有勸說對方，卻毫無作為。對此，高雄市衛生局也派員到場稽查，若未改善作業環境，可依法裁處6萬元罰鍰。

▲高雄女到爭鮮用餐卻發現鄰桌客人竟伸手觸碰食材。（示意圖，非該店家／記者呂佳賢攝）

林姓女子po文表示，12日前往爭鮮用餐，發現鄰桌一對男女先點了手捲後，陸續2次把碰過的食材拿起放在桌上後，又蓋回去放在迴轉壽司上，第一次她向主廚反應，主廚則丟掉該盤壽司，沒想到鄰桌的男子依然故我，而旁邊的店員有看到卻裝作若無其事。

▲林女說，看到鄰桌男客3度開蓋碰壽司，又放回迴轉台上。（示意圖／記者黃士原攝）

林女接著說，第3次，「我是看到男生拿起干貝鮭魚卵壽司，用自己的筷子碰了後，再蓋回去放回去迴轉壽司上」，頓時覺得噁心，好意提醒不能這樣，男生突然發脾氣說「淋北就是這樣，就是故意的怎樣」，在我面前敲桌子2次。

林女告訴對方，「你這樣很不衛生」，男子卻回嗆她：「怎樣！這裡有沒有這樣規定？呵呵，最近迴轉壽司的問題事件大家怕阿，我也怕你若是確診著，這不散播歡樂散播愛嗎？」

「那一刻我想拿椅子砸下去了！」林女當場氣炸，她說，拍了一大下桌子，甚至也把手上跟了她許多年的玉鐲拍碎了，手也受傷了，她大吼：「你們這樣子很噁心，叫其他人怎麼吃得下去？」沒想到對方也怒吼回去，說她敢拍他桌子，接著就衝過來說「怎樣？他就是要這樣，這裡沒規定不能再放上去」，讓她傻眼到不行。

林女表示，期間值班經理也有勸說這樣不行，但卻說「他們二個是常客」，後續她要結帳，經理還讓她免單，雖然感謝，但她認為一碼歸一碼，「我真的怕下次吃到的是人家口水沾過的，帶病毒細菌的壽司！」

對此，衛生局獲報後立即派員到場查察，現場查看作業環境，責令業者應依食品良好衛生規範準則對食材作妥適覆蓋、垃圾桶應加蓋，倘未立即改正，可依食品安全衛生管理法第44條處新台幣6萬元。

另對消費者疑碰觸軌道上食物行為，衛生局要求業者應加強巡檢，如消費者行為有造成食品安全風險，應立即予以制止，並呼籲食品業者，務必恪遵食品安全衛生管理相關規定，另呼籲消費者共同遵守公共飲食衛生規範以維護食安與市民健康。

記者致電到爭鮮該家分店，由該店主管接聽電話，不過店主管表示，此事由總公司統一回覆，店家不便多作說明。總公司行銷則表示，稍後會回電。

▲衛生局派員到場稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）