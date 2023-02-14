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快訊／林智堅道歉了：論文寫作上瑕疵　撤回台大訴願

▲▼余正煌論文抄襲案開庭，林智堅離開北院。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林智堅宣布撤銷對台大的訴願。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨去年九合一選舉大敗，新竹市前市長林智堅論文涉抄遭指為影響選情因素之一，民進黨中執會上周通過新制，要求未來參選人要簽署「學位論文學術倫理聲明書」。而林智堅14日晚間透過臉書發布長文表示，這段時間自我反省，「自覺在職專班就學期間多有不足，論文寫作上也有瑕疵，我要再次向社會大眾表達我的歉意」，並宣布撤回對台灣大學學位的訴願。

林智堅表示，上周民進黨中執會通過未來學術倫理的審議機制，他也做出以下決定，希望不要因為自己個人的因素，持續造成社會的紛擾，也對這陣子的紛擾向社會大眾致歉。

林智堅說明，關於兩所學校碩士學位的訴願，首先對中華大學一案，他尊重教育部訴願審議委員會的決議，後續也不再進行行政訴訟；另外，今天稍早他已委由辦理訴願的律師，發文給教育部，撤回針對台灣大學學位的訴願，希望校方、老師、學生以及校友不再因此受到學術以外的干擾，讓校園環境回歸寧靜，也讓社會大眾的焦點回歸國家治理本體。

「這段期間的自我反省，也深刻感受社會大眾的期待，我自覺在職專班就學期間多有不足，論文寫作上也有瑕疵，我要再次向社會大眾表達我的歉意」，林智堅說，接下來的這段期間，無論是面對因選舉而起的官司訴訟，或是新竹市發展的議題討論，對自己而言將是段轉為自我檢討以及自我進修的日子。

林智堅強調，希望一切公眾事務的討論回歸正軌，也回歸國家發展和城市治理的正題上，避免因自己個人的問題，成為投身政治領域者的困擾，更不希望成為對手政黨持續攻擊民進黨的議題。

林智堅指出，他今年47歲，過去有22年的時間都投入在公共事務上，因緣際會進到了公共服務的領域，一路走來受到許多前輩的提攜、指教，並且在市民的支持之下，有機會為自己家鄉服務，「我內心充滿無限的感謝，卸下市長的身份，面對接下來邁向人生的另一個階段，自覺仍有許多不足，未來我會持續精進學習。」

林智堅表示，最終，深切感受到，雙親年事已高，孩子也進入學習階段，他將花更多時間陪伴我的家人，特別感謝這一路以來默默支持和關心的朋友，也謝謝給予批評和指教的人，期盼這個紛擾能在這個決定後盡早落幕。

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