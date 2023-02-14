當心恐怖情人！跟騷案每月260人受害　他列違法8樣態：情人節要注意

▲跟騷法上路後受理案件數突破2千。（圖／取自免費圖庫Pexels）



記者杜冠霖／台北報導

今（14日）是西洋情人節，根據內政部警政署統計，自《跟蹤騷擾防制法》施行至今年1月底，受理案件突破2千，其中9成被害者為女性、1成為男性，每月受害人達260人。民進黨立委洪申翰提醒，追求自己喜歡的對象很有勇氣，但千萬不要演變成跟蹤騷擾，以免吃上最重50萬元的罰金或面臨有期徒刑。

洪申翰指出，自《跟蹤騷擾防制法》施行至今年1月底的執行成果，發現竟然有突破2000件的受理案件數，換算下來每個月就有260件，真的很嚇人，刻板印象中的跟蹤騷擾，會認為是尾隨盯梢或糾纏，但法律明定，這8種「違反意願、使人心生畏怖」，且影響日常生活或社會活動的行為都算違法。

洪申翰也列出8大違法樣態，包含：通訊騷擾、盯梢尾隨、監視觀察、歧視貶抑、不當追求、寄送文字影像或其他物品（禮品）、妨害名譽、冒用個資訂購貨物都納入規範，且行為須與性或性別有關，足以影響受害者日常生活，違反者最高可處5年以下有期徒刑。

根據內政部警政署統計數據，自民國111年6月1日《跟蹤騷擾防制法》施行至今年１月３１日之執行成效，受理案件數為2084件，其中一般跟騷為1174案、家暴跟騷案件為910案。從被害人性別來看，其中九成為女性、一成為男性。以行為樣態分析來看，以「通訊騷擾」和「盯梢尾隨」皆突破一千次為最多。

洪申翰分享，對於跟騷案件，經刑案調查程序後若發現確實有犯罪行為，警政單位會核發書面告誡給行為人。以警政署統計來看，超過七成的案件有書面告誡，為1477件。也曾有警政專家指出，依日本的纏擾行違規制法運作經驗，案件在警察介入之後，大概有八成就會停止了。

洪申翰強調，無論是哪一種性別，都有可能會是跟騷的受害者，即便不是陌生人，就算是現在、曾是親密關係的對象，也可能會遭遇到上述情形，其實用合乎對方意願的頻率與方式和對方相處，即便不是情人節，也能夠營造浪漫的氛圍。