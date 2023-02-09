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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍高層訪陸惹議！藍營嗆綠酸葡萄　他曝夏立言列管身份：當然要檢驗

▲夏立言今啟程訪中並於機場受訪。（圖／國民黨提供）

▲國民黨副主席夏立言。（圖／國民黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨副主席夏立言昨率團訪陸，傳出除會面國台辦主席宋濤外，也將見一國兩制台灣方案設計師王滬寧，引發非議，藍營則反嗆民進黨酸葡萄心態。民進黨立委鄭運鵬9日表示，夏立言是陸委會前主委，所以是被管制的對象，相關行程應該被檢驗，沒有人酸葡萄，國民黨如果用這樣的心態來判斷，顯然國民黨是自己樂在其中、而不知道民眾對他的疑慮。

鄭運鵬表示，夏立言是陸委會前主委身份，所以是被管制的對象，他應該有跟陸委會申報行程，但目前媒體揭露的部分，包含會不會見王滬寧？這很明顯不是所申報的行程，這樣的行程應該被檢驗，相信國民黨也知道這是義務，如果有隱藏版行程，國人當然有知的權利，既然是被管制的對象，所有行程就該申報、也應該誠實。

鄭運鵬表示，民進黨一向主張兩岸關係如此敏感的情況下，交流應該是政府對政府，這是正常的機制，不太可能也不需要透過政黨去談什麼，且台灣單方面受到威脅跟打壓的，希望正常對等有尊嚴的機制，不管誰執政，這都是應該被建立的機制，沒有人酸葡萄，國民黨如果用這樣的心態來判斷，顯然國民黨是自己樂在其中、而不知道民眾對他的疑慮。

鄭運鵬指出，沒有人對國民黨去中國有酸葡萄心態，這杯葡萄酒是中國請的，台灣長期被威脅，希望國民黨務必堅持，且中國開出來的所有條件都是政治條件，希望政府接受一國兩制原則，如果沒有這張入場券國民黨如何被招待？這是國民黨必須要釋疑的，希望兩岸是對等的，這個原則相信人民都可以接受也願意支持。

立委洪申翰表示，中國共產黨為了貶低台灣跟台灣政府，都盡量不建立政府對政府的管道，現在共產黨跟國民黨建立管道，反而成為共產黨意圖的幫兇，今天並非政府對政府時，會不會有很多私相授受、隱藏版的行程？

洪申翰指出，政府要經過國會、社會大眾監督，但政黨對政黨時就可以跳過這一環，反而製造很多兩岸交流的不信任，這以正式、健康的外交來說，並不是一個有利的狀況。

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