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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「仁燦配」助綠營民調止跌回升　民進黨團：對陳建仁表現有信心

▲▼民進黨團 輿情回應 記者會 夏立言赴陸高度政治。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

九合一大選後，民進黨權力結構洗牌，副總統賴清德接任黨魁、前副總統陳建仁擔任閣揆，據了解，民進黨支持度止跌回升，回到選前30％水準。對此，民進黨團10日表示，戒慎恐懼、沒有樂觀本錢，若民調正面發展，要感謝陳建仁的努力以及前閣揆蘇貞昌奠定基礎，對於陳建仁未來的表現非常有信心。

對於近期民調，有綠營高層9日表示，黨的支持度從谷底約23%至24%左右，已回穩至選前的30%左右。他說，關鍵因素包括總統蔡英文出手、賴清德傾聽黨員聲音，以及內閣改組，但後續能否繼續回溫還有待觀察。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，身為民進黨一員，當然樂見陳建仁短時間內解決很多問題、重新贏回人民信任，自己沒有看過任何民調，但從外部感受、黨內氣氛來看，最近黨的反省作為、施政方向以及陳建仁、賴清德上任後的具體行動，大家都有感受、不急於一時。

鄭運鵬指出，朝這樣的方向持續努力，相信民意會給予正面的回應，若民調正面發展，當然要感謝陳建仁的付出以及蘇貞昌打下的基礎。

副幹事長洪申翰表示，去年敗選對民進黨是沈重打擊，選後一步一步重新站起，包括黨內檢討等等，希望可以有節奏的努力站起，最後結果猶未可知，相較國民黨毫無章法的狂轟濫打，希望讓社會大眾看到民進黨的努力，也不吝繼續批評指教。

立委劉世芳指出，媒體觀察民進黨滿意度慢慢往上爬確實正確，但經過九合一大選的亂流，每個人就戰鬥位置，包含內閣團隊及黨務要角，一步一步來，民進黨沒有樂觀本錢，不管是面對中國惡意進逼、台海狀況及未來經濟發展，民進黨都非常戒慎恐懼，縣市地方首長提出各式問題，只要大方向相同，大家共同拼經濟、維持和平穩定是一致的方向。

鄭運鵬表示，陳建仁短時間內邀請直轄市長開會、走出去視察各項施政據點等，都讓接觸到的人感受到他的真心誠意，自己對陳建仁的人格特質非常有信心，希望開議時間定下後，越早讓陳建仁到立法院備詢，也讓在野黨委員每一位都有正面質詢的機會，相信大家也會感受到他溫暖體貼的風格。
 

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