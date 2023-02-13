傳民進黨周三討論排黑條款　黨團最新回應

▲民進黨主席賴清德陸續處理台南議長選舉涉賄、學倫機制等棘手議題，政壇關注本周是否討論「入黨排黑」機制。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨去年九合一選舉大敗，選後「黑金」成為檢討焦點，曾有管訓背景的英系中常委黃承國自請調查，至今未進入中常會，近日傳出，民進黨主席賴清德本周三將再度主持中執會，討論「排黑條款」，擬將納入「過去有管訓紀錄，不准申請入黨」的規定，但內容仍在研議中。對此，民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰13日受訪說，民進黨有黨的機制，目前沒有收到這個訊息。

實際上，民進黨現行「黨員入黨辦法」已針對「排黑」做出規定，明定參加犯罪組織及曾犯《組織犯罪防制條例》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》罪者，無法申請入黨。

不過，2021年4月民進黨台北市黨部前評委會召集人趙映光之子趙介佑因疑涉毒、詐欺日前遭刑事局逮捕，替代役逃兵、黑道背景也被起底，重創民進黨形象，隨後遭開除黨籍，被指與趙家有交情的黃承國也辭去國策顧問；今年1月台北市立委補選選戰期間，代表民進黨參選的吳怡農呼籲民進黨中央正視黃承國的爭議，黃後發聲明強調「我不是戰犯，但願意承擔」，隨後不再進入中常會至今。

對於外界高度關注，民進黨中執會本周是否將討論「排黑條款」，納入「過去有管訓紀錄，不准申請入黨」的規定，洪申翰今天上午在黨團記者會答覆媒體提問說，目前並沒有收到這個訊息，民進黨有黨的機制，會在中執會、中常會做出充分討論，因為他也沒有收到更多訊息，因此不在黨團記者會討論。