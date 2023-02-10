「我生殖器蠻大的」男1天4次騷擾嫩妹店員　怒嗆：是不是沒被殺過

▲新北江姓男子以買衣服等理由，不斷向服飾店女店員言語騷擾，甚至稱要將女子頭抓去撞牆，被法辦。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

有夠恐怖！新北市江姓男子煞到服飾店可愛女店員，以買衣服等理由搭訕，開口就問「是不是姐姐」、「要不要當我女朋友」及「我的生殖器很大」等言語肢體騷擾，甚至恫嚇要將店員的頭抓起來撞牆，1天瘋狂騷擾4次，女店員忍無可忍報警處理，變態江男當場遭逮補。士林地檢署偵結，依跟蹤騷擾罪將他起訴。

起訴指出，江男與女店員小君（化名）互不認識，但江男卻在今年1月9日時凌晨1時許，以借菸名義向小君搭訕，小君表示沒有菸，江卻以兇狠眼神狂瞪。

同日中午12時許，江男到店內假裝買服飾，向小君說「長的漂亮也要有腦」、「是不是姐姐」、「我蠻喜歡妳的，要不要當我女朋友， 我是來看我未來女朋友的」、「 我生殖器蠻大的」、「抓妳的頭去撞牆」、「 如果讓我哭，我也會讓妳哭」等語不斷騷擾，隨後離去。

同日晚間6時許，江男又到店內搭訕，小君露出害怕表情，不料江竟罵說「妳那是三小表情」，並在小君站在梯子上打掃時，碰觸其鞋子，又說：「是不是以為以為我要推妳，我沒有要推妳」等話然後跑掉。

晚間11時許，江男走進店內直接說要買衣服，女店長見狀立刻請他離開，不然要報警，江男卻反嗆：「妳報警啊，我沒在怕，還是妳要『抱緊』及『妳是沒有被殺過嗎？』」導致2人害怕不已，並決定報警處理，警方到場也將人逮捕。

警詢、偵訊時，江男坦承犯行，檢察官根據監視器等，認江行為具有反覆及持續性，屬接續犯，觸犯跟蹤騷擾、恐嚇危害安全罪，建請法院從一重以恐嚇危害安全罪嫌論處。