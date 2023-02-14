「老公放進去就軟掉」！她怨情人節泡湯　醫曝有「這點」是警訊

▲邱鴻傑醫師呼籲，如遇勃起功能障礙，請前往泌尿科就診，重返黃瓜硬度。（圖／醫師提供）

圖文／CTWANT

「情人節到了…但這陣子每次老公要放進去，都突然無法繼續下去…」，亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑醫師分享，一名年約50歲女性單獨前來門診求助表示，想與老公運動卻總是等不到老公升旗，即使靠甜言蜜語老公也不願面對問題。最終因老公尿尿速度變慢，擔心攝護腺肥大的危機，在陪同就診時與邱醫師擠眉弄眼、百般暗示之下，才終於同步解決先生硬度不足問題、重拾幸福。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑醫師表示，常常在診間聽到男女生對於勃起硬度的不同想法，卻很少有雙方一起就診的案例。邱鴻傑說明，逾半數40歲以上男性有不同程度的勃起功能障礙，全台超過百萬男性恐為勃起功能障礙所苦。然而一項台灣研究指出，所有年齡層男性都低估了自身硬度不足的問題，50-59歲男性僅3%男性認為自己有硬度不足，實際透過國際性功能指標(IIEF-5)問卷調查表評分，盛行率竟高達31%，相差10倍之多。

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邱醫師更提醒，高達45%的男性對自己的硬度預期高於伴侶，若伴侶間對硬度認知有所差異，男性面臨硬度不足的病程將更長，因此可以將性事上的認知有落差視為一大警訊。

邱醫師提醒，年節過後本土疫情升溫，數據指出，若曾經感染COVID-19的男性患者，出現勃起功能障礙的機率更是一般人的 3.3 倍，且新冠肺炎患者在康復後，依然常見「長新冠症狀」，包含腦霧、慢性疲倦、呼吸系統受損等，其中「勃起功能障礙」更是長新冠症狀鮮為人知的一塊，應特別注意長新冠對男性勃起功能的影響，研究更發現，新冠病毒不僅攻擊人體器官，也會嚴重影響男性的生理機能，可能導致性愛過程中面臨呼吸困難、噁心反胃感。

不僅如此，新冠肺炎對於男性心理健康造成不小的影響，疫情後景氣不佳的狀態，也會增加男性心理壓力，讓床上表現更不理想。此外，新冠病毒可能導致內皮細胞功能障礙，加上染疫期間產生的焦慮和抑鬱，亦會導致性腺激素分泌不足等問題，使勃起功能障礙的機率還會再進一步提升。

邱醫師分享，根據門診經驗，多數患者前來求診時，對於硬度分級幾乎是毫無概念的，專業醫療有勃起硬度級數表EHS (Erection Hardness Score)將勃起硬度分為四級，第一級是蒟蒻，依序是剝皮香蕉、帶皮香蕉和小黃瓜，若勃起後硬度如剝皮香蕉或蒟蒻，在浪漫情人夜便可能無法順利進入激情完事。

邱醫師提醒，若明顯感受到硬度下降一段時間，就應該尋求專業協助，市面上有許多宣稱可以助硬的偏方藥物或道具，除了可能造成金錢上的損失之外，更可能會傷身，得不償失！情人節若想要「硬」景應把握三大重點：多多運動、增進伴侶溝通、必要時前往泌尿科就診，便有機會能重返黃瓜硬度，擁抱浪漫情人節，一起共同創造更美好的「性福」生活。

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