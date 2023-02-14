客人留言嗆8字！餐廳遭1星負評　他還原真相嘆：Google評論該廢除

▲一名家人開餐館的網友，希望Google評論可以廢除。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

看Google評論「掃雷」是許多人消費前必做的功課，卻也讓許多被黑的店家傷透腦筋。一名家人開餐館的男網友表示，就算遇過各種客人，但每次看評論「心情還是會受到影響」，畢竟用心經營總是希望有好的回饋，但今年過年後第一個假日的遭遇，卻讓他到現在都難以釋懷。

原PO在論壇Dcard以「Google評論應該廢除」為題發文，表示這名客人先是拒絕老闆娘的帶位，堅持坐自己選擇，但上面「放著各種私人物品」的位置，怎料老闆娘替這位說話小聲到要認真聽的客人整理好位置、點送完餐後，居然在詢問「吃完正在看菜單」的對方要不要加點時，遭嗆「閉嘴」、「我不能看菜單嗎」、「你是怕我跑掉不付錢嗎」？

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▲餐館在事件隔天被1星負評。（圖／翻攝自Dcard）

更令原Po傻眼的是，餐廳在事件隔天就收到「內有垃圾，懂的都懂」的Google一星負評，氣得他大罵：「這樣沒意義又帶有傷害性的字眼，是受過怎麼樣傷害的人才有辦法在這樣的情況下留言，有人懂嗎？」強調這就是他認為Google評論應該廢除的原因，因為這些不理智又帶有情緒的評論，會讓人以為「永遠都是經營者的問題，但消費者好像似乎並沒有錯」。

原Po最後也強調，一間店不好吃或有任何問題，市場自然會把這家店淘汰，但就算真的好吃或環境受歡迎，依然還是有人會討厭。對此，網友們也紛紛給出看法，「只要匿名的地方都會有這種人」、「你們被影響，才覺得需要廢除」、「Google評論廢除，我要怎麼過濾雷店」、「經營方該反駁就要反駁，讓大眾判斷誰是來亂的」。

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