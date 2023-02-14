2年前丟兒女墜15樓慘死！狠父突寫3封懺悔信　妻：必須看你們死

記者任以芳／綜合報導

大陸重慶狠父張波愛上白富美小三葉誠塵，聯手把親生骨肉扔下15樓，導致當時1歲半的兒子和2歲半的女兒慘死，雙雙被判死刑，還找新律師上訴。根據陸媒今（14）日最新消息指出，二審開庭在即，張波突然在獄中寫下3封懺悔信，請求前妻陳美霖原諒，得到的回信是，「必須看到你們死，最好的贖罪是接受一審判決。」

這起事件2020年11月2日，2幼童從南岸區15樓墜樓亡。狠父張波當時坐在地上大哭，用頭撞牆，把臉都撞爛了。一開始此案被認定是家長沒注意導致的「意外」。之後案件大逆轉，不是幼童意外墜樓，而是張波蓄意謀殺，原來他婚後愛上比自己大兩個月的白富美葉誠塵，聯手殺害親生子女。

陸媒《澎湃新聞》報導案發近三年，殺害親生子女的狠父張波一個月內連寫三封信求前妻原諒。第一封信內容稱，「心中有太多的懺悔、內疚。兩年來非常痛恨自己做出這般傻事，落得及家人都痛苦淋漓（註：原文如此），悲痛欲絕。真為此事後悔不已。」

▲狠父張波殺害子女，兩年多後突然寫懺悔信求原諒。（圖／翻攝《新京報》）

張波在信的最後部分說，「受到法律嚴厲的結果後，我會在最後的時間裡，做自己力所能及的事情，就是讓妳不要那麽的恨我或者原諒我，那怕只是那麽一點點的原諒、不需要公開於眾，我都覺得餘生就夠了。」

張波於1月14再度寫信表示，「此時此刻讓我想到你們悲痛和難過的心情，我心裏深深的感到懺悔、憐憫和悔過，在此由衷的對你以及家人表示真誠的抱歉。祭祀孩子時幫我上一炷香，讓我心裡也贖贖罪」。

第三封信於1月27日發出，張波表示自己時日不多，「自從接判回來後，不斷地做夢和回想跟你和孩子在一起的時光，特別是做夢夢到的畫面是多麽的幸福美滿，後來驚醒後我是多麽的後悔、自責，多希望夢是真的，一夢不醒該多好。」

張波三封懺悔信不到1200字，陳美霖及其家人對於內容無法接受，事件發生時不懺悔，相隔2年多才懊悔，研判是二審開庭在即，想保命或有其他目的。

幾經考慮後，陳美霖8日給回信張波。她在信中表示，「三封信翻來覆去只說了一件事『希望我原諒你』。兩個孩子離去到一審判決前一年多時間，你和葉誠塵沒有任何一封道歉信……現在到了關鍵的二審，你在短短一個月之內寫了三封求原諒的信，你真的是發自內心在求得原諒嗎？你和她只是想活。」

陳美霖痛批根本不配當父親，也不是好兒子。「最好的贖罪是接受一審判決。為了兩個孩子，我必須看到你們死，不惜任何代價。」

她最後痛批，「我希望你不要再以任何愛的名義來求得原諒，因為你從來都不是一個好丈夫，不是一個好兒子，更不配做一個父親……為了兩個孩子，我必須看到你們死，不惜任何代價。」

據了解，重慶南岸姐弟墜亡案的二審開庭時間尚未公布。陳美霖立場堅定，他告訴張波，「最好的贖罪是接受一審判決。」

▼ 之前陳美霖拿到一審判決書，立刻告知孩子該結果。（圖／翻攝《新京報》） 。