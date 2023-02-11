恐怖畫面曝！高雄女疑闖紅燈過馬路　被撞飛又被輾過慘死

記者吳世龍、陳韻如／高雄報導

高雄市苓雅區10日晚間發生一起死亡車禍！一名57歲吳姓女子沿著苓雅二路西往東方向行走，但疑似闖紅燈且未走在斑馬線上，遭到73歲陳姓男子開車撞上，吳女倒地後不到5秒，對向一輛小黃閃避不及又將她輾過，經緊急送醫後仍宣告不治，而事發當時的行車紀錄器也隨之曝光。

▲高雄苓雅行人闖紅燈遭撞又被輾，送醫不治 。（圖／記者吳世龍翻攝）

透過畫面可以看到，當時陳男駕車行經事故路段，卻驚見吳女違規走在馬路中間，他隨即將車輛向右切，但仍是將吳女撞倒在地，陳男與副座女子被嚇得也發出驚呼。然而，事隔不到5秒，吳女又被對向65歲沈姓男子駕駛的小黃輾過，但沈男並未停車，涉肇逃直接開走。

▲陳男轎車擋風玻璃也因撞擊碎裂。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方獲報到場，緊急將吳女送醫搶救，但她仍不幸宣告不治。警方事後對兩名肇事駕駛酒測，兩人並無酒駕情事，全案後續依過失致死、公共危險罪將陳男、沈男移送法辦；沈男肇逃部分，警方也依違反道路交通管理處罰條例規定汽車駕駛人駕駛汽車肇事致人受傷或死亡，未採取救護措施及依規定處置，並通知警察機關處理之規定予以開單舉發，處3000元以上9000元以下罰鍰，並吊銷駕照，不得再考領。