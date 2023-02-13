台灣跑酷男失足「3樓直墜B1」　驚悚畫面曝光！朋友嚇壞狂飆髒話

▲跑酷跑者要從3樓攀牆而下。（圖／翻攝自YouTube／Ant Han ）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人追求刺激，會嘗試跑酷運動，但還是應該注意安全。近日有一段影片在網路上掀起討論，原來是一名台灣跑酷跑者本來想從3樓攀牆而下，結果一不小心失足，不小心直接墜落，摔到B1的泥土地上，讓不少人看到直呼「感覺超痛！」也有許多網友關心他的後續狀況。

一名網友在PTT分享YouTube頻道「Ant Han」的影片，看到畫面中他本想要從3樓慢慢攀牆而下，但才往下跳一層就因為沒踩穩加上來不及扶牆，直接往後倒摔到B1的泥土地，表情看起來相當痛苦。一旁幫忙拍攝的朋友看到這幕也嚇了一大跳，當場飆出髒話，隨即衝上前看他的傷勢。

▲跑酷跑者不慎失足墜落。（圖／翻攝自YouTube／Ant Han ）

影片曝光後震驚不少網友，表示「超痛...早日康復」、「泥土地救了一命吧」、「用生命挑戰極限」、「怎麼不穿護具」、「幸好有泥土當緩衝」、「跑酷本來就是超高風險的運動吧」、「還好掉在土那邊...水泥那邊就很慘了」、「這個好了也有後遺症吧」、「感覺超級痛」。

也有人關心這名跑者後續的狀況。事實上，他事後有在IG透露，自己相當幸運，身體並沒有大礙，經醫生治療發現只有腦震盪，但也不能因此感到慶幸，「以我自己來說，腦震盪的後續還是不怎麼好，身體機能還是沒有完全恢復」，不過醫生也說，摔下去只有內傷、沒有外傷，算是很厲害的了。

●影片恐引起不適，請斟酌點入觀看。