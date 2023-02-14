最新民調！郭台銘無黨籍出戰恐傷侯友宜　「賴侯郭」侯友宜支持度墊底

▲賴清德、侯友宜。（合成圖／翻攝自Facebook／賴清德、記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選倒數不到一年，各政黨都已進入備戰狀態。《放言》14日公布「2024總統大選幾位潛在候選人」民調，結果顯示，若將第三勢力的民眾黨主席柯文哲換成鴻海創辦人郭台銘，其支持度是「賴侯郭」中最高且泛藍支持度逼近新北市長侯友宜；而侯友宜不但南部支持度僅為北部一半，在其主政的新北市也無明顯優勢，甚至在「賴侯郭」中墊底。



民調顯示，國民黨無論派出侯友宜或郭台銘參選，結果均在誤差範圍內；但值得關注的是，若第三勢力從柯文哲換成郭台銘的情況下，郭台銘的支持度為「賴侯郭」中最高且泛藍支持度逼近侯友宜，而在各區域支持度方面，侯友宜不但南部支持度僅為北部一半，在其主政的新北市也無明顯優勢，甚至在「賴侯郭」中墊底。

對於民進黨賴清德與國民黨朱立倫、侯友宜、民眾黨柯文哲以及目前無黨籍的郭台銘五人，進行各種組合的支持度比較，結果顯示，「侯郭配」對決賴清德、柯文哲，支持度分別為侯33.8%、郭32.1%，差異在誤差範圍之內；但若柯文哲不參選，而是郭台銘以無黨籍參選的情況，在「賴侯郭」三腳督中，郭台銘以32.2%支持度領先賴清德28.8%、侯友宜24.4%。至於柯文哲，僅在國民黨派出朱立倫參選時，才以32.7%的支持度取得第二名，在其他競選組合中均排名最後。

進一步交叉分析顯示，賴清德在泛綠陣營中支持度穩定，約22%至26%泛綠支持；泛藍陣營方面，若國民黨派朱立倫參選，將有13.5%泛藍倒向柯文哲；若派出侯友宜或郭台銘參選，兩人在泛藍陣營的支持度差異不大。不過，如果郭台銘以第三勢力參選對決賴清德、侯友宜，他能拿到12.5%泛藍選票，逼近侯友宜的14.2%。

中間選民方面，柯文哲在中間選民的支持度較佳，在「賴朱柯」、「賴侯柯」、「賴郭柯」等競選組合中，分別獲得14.9%、9.6%、10.4%支持度；而在柯文哲不參選、郭台銘以無黨籍參選的情況下，郭台銘獲得13.9%中間選民支持，再加上與侯友宜不相上下的泛藍支持度，奠定了郭台銘在「賴侯郭」三腳督中的領先基礎。

民調也從六都及「竹苗彰投」、「雲嘉屏澎」、「基宜花東金馬」九大區域進行分析，其中朱立倫參選，在九大區域中的支持度均為墊底；柯文哲在「賴侯柯」、「賴郭柯」的競選組合中，除台南市之外，於其他區域都有約一成五的支持度；賴清德則在台南市、高雄市有明顯優勢，在各種競選組合中的支持度均是第一。

至於身為新北市長的侯友宜，不僅南部支持度明顯較北部低，就連其主政的新北市，在各競選組合中的支持度也未獲第一。在「賴侯柯」中，侯友宜在新北市的支持度以31.5%微幅落後賴清德的32.6%；「賴侯郭」中，侯友宜在新北市的支持度更是以22.6%墊底，低於郭台銘的33.7%和賴清德的32.5%。

而值得注意的是，賴清德雖在濁水溪以北較無優勢，但在新北市的支持度，無論是何種競選組合，均獲得29.3%至32.6%的支持度，相當有發展空間，若能讓新北市等北部大城的支持度持續穩定成長，將有望取得勝選。

本次調查是《放言》委託山水民意研究股份有限公司在2023年2月9日至11日進行民調，訪問地區為全國，對象為設籍訪問地區，20歲以上成年人，抽樣方法以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；尾2碼隨機方式抽出，有效樣本1075份，在95%的信心水準下，誤差值約 ±2.99%，並依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構。