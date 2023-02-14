曾被邀當內政部長？　潘孟安曝不入閣原因：不能被綁死

▲屏東縣前縣長潘孟安。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

屏東縣前縣長潘孟安14日表示，在卸任縣長前因為身體狀況，已經下定決心要「功成身退」，沒想到民進黨主席賴清德希望自己來幫他的忙，尤其在民進黨遭遇大敗士氣低靡時，更是責無旁貸跳下去，沒有選擇戰場的權利。至於日前傳出曾有機會擔任2內閣職務，是否如外傳是內政部長、農委會主委？潘笑說，謝謝執政團隊的好意，但他要當「跑腿」的角色。

賴清德9日出席潘孟安《紅色鋼鐵人：潘孟安》新書發表會時，首度證實總統蔡英文在內閣改組期間，曾託付兩個非常重要的職務給潘孟安，不過，「他（潘孟安）為了幫我，他沒有入閣」，要掌聲給潘孟安鼓勵一下。

對此，潘孟安今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪時澄清說，賴清德在新書發表會爆料這件事情，沒有惡意啦，純粹是為了捧場，說自己為了他犧牲怎麼樣怎麼樣的，而自己很感謝賴清德，當然要去幫忙，「我把自己定調在跑龍套、跑腿的」。

潘孟安直言，政務的部分不能耽誤，假若他進入政務系統，會被綁死，就沒有辦法輔選，這是很現實的考量，所以不能去政務；黨務這邊又有另外的處理，需要有人去串接選務的部分，需要彼此分進合擊、各司其職，有人串接政務、黨務、選務。

主持人黃光芹追問，她猜兩職務是內政部長或農委會主委？潘孟安笑說，沒有啦，謝謝執政團隊的好意，對自己的厚愛，但他覺得自己應該扮演「跑腿」的角色。

潘孟安強調，2024總統及立委選舉贏才是最重要的，且「成功不必在我」，他願意扮演「小螺絲釘」，一定會投入選戰。