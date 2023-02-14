　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外交部促搜救隊捐救災裝備　將推台灣土耳其整合救災

▲▼台搜救隊撤離土耳其前，將4噸裝備捐贈給土耳其當地搜救隊。（圖／翻攝自Facebook／消防署）

▲台搜救隊撤離土耳其前，將4噸裝備捐贈給土耳其當地搜救隊。（圖／翻攝自Facebook／消防署）

記者呂晏慈／台北報導

外交部14日表示，我國派遣前往土耳其救災的台灣國際搜救隊，在結束搜救任務撤離至伊斯坦堡市後，於當地時間2月13日下午4時在土耳其「搜索救援協會」（AKUT Search and Rescue Association）總部，由我國駐土耳其黃志揚代表及台灣國際搜救隊黃博村隊長等6名搜救隊幹部，代表我國政府將攜往土國共4噸、55件，3大類（搜索、救援、後勤）的救災裝備物資贈予AKUT，以協助土國災區的救援工，由AKUT理事Tugay Yilmazberk代表接受。

外交部說明，AKUT是國際著名的專業救災組織，救難經驗豐富，與我國搜救合作關係悠久，曾於1999年我國發生921震災的第一時間派遣搜救隊來台馳援。此次我國搜救隊在土耳其災區執行救援任務，亦與該協會聯合搜救，展現十足的合作默契，並成功救出生還者。

外交部指出，AKUT創辦人之一兼急難總監Adam Mehmet Tanrısever也出席捐贈儀式，該位總監亦是當時前來台灣救援的主要成員，如今有機會擴大與我國合作，接受精良搜救裝備，進一步提升搜救能量，充分感受到台灣人民與政府之善意與友情。

外交部表示，考量土國災區仍持續進行救災及復原工作，AKUT盼我國搜救隊能轉贈相關裝備器材，以提升土國的救災能量。為展現我國政府對土國救災工作的支持，台灣國際搜救隊經與我駐土耳其代表處共同研商並經評估後，同意於返台前捐贈相關救災裝備，以強化台土雙方的救災合作。

由於台土兩國在防震救災的共同需求，外交部也將繼續協助推動兩國主管整合救災能力單位的交流，延續及深化台土兩國救難專業團隊長久以來所建立的情誼。

ET快訊
衝日本UNIQLO！驚見台灣標價「日幣變台幣」　內行1招破解
快訊／27歲童星暴斃　陳屍遊民收容所
身分證「中4碼」晚餐免費！　情人節優惠懶人包
快訊／電動車突起火燃燒　高雄翁活活燒死
快訊／低溫特報發布！　5縣市非常寒冷
快訊／睽違3年　港澳來台自由行下周恢復
快訊／紐西蘭宣布「全國緊急狀態」　機場關閉
缺蛋改吃魚！「班班吃石斑」恢復供餐　農委會：會讓學生吃滿4次
雞排妹陳沂情人節開戰！　被酸「法院認證小三」頂低溫素顏出庭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／國軍會擊落「間諜氣球」！　國防部：但這跟「第一擊」不同

援救敘利亞震災最新進度　外交部：有初步輪廓

陸委會：港澳人士來台自由行20日起恢復申請

選前19天！林明溱碩士論文遭爆抄襲　競總和朝陽科大都說話了

王世堅可拿下中正萬華？　郭正亮爆國民黨內幕

外交部促搜救隊捐救災裝備　將推台灣土耳其整合救災

鍾沛君遭網出征　媒體人讚「諷刺幽默皆有之」：哪來踩底線？

桃園「靈堂燈會」誰的鍋？　前觀旅局長還原始末：新手上路好好加油

費鴻泰怒喊「在害我」！為何有人拋不分區？　徐巧芯分析原因

獨／披藍袍戰2024？　郭台銘今與王金平會面「時間、地點曝光」

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

阿伯行動不便仍跟隨媽祖　爸媽帶小孩跪地求保佑！

奶貓吃肉泥！瘋狂用臉洗碗　下秒趴在貓砂盆斷電超熟睡

自閉症男童祈福「拒鑽轎腳」　粉紅超跑停5mins靠近賜福

男紅燈與警擦肩溜待轉區　全程往左看大迴轉秒被抓

快訊／國軍會擊落「間諜氣球」！　國防部：但這跟「第一擊」不同

援救敘利亞震災最新進度　外交部：有初步輪廓

陸委會：港澳人士來台自由行20日起恢復申請

選前19天！林明溱碩士論文遭爆抄襲　競總和朝陽科大都說話了

王世堅可拿下中正萬華？　郭正亮爆國民黨內幕

外交部促搜救隊捐救災裝備　將推台灣土耳其整合救災

鍾沛君遭網出征　媒體人讚「諷刺幽默皆有之」：哪來踩底線？

桃園「靈堂燈會」誰的鍋？　前觀旅局長還原始末：新手上路好好加油

費鴻泰怒喊「在害我」！為何有人拋不分區？　徐巧芯分析原因

獨／披藍袍戰2024？　郭台銘今與王金平會面「時間、地點曝光」

快訊／國軍會擊落「間諜氣球」！　國防部：但這跟「第一擊」不同

越籍女桃園火車站被偷13萬　新北男情人節被逮...4天花到剩5萬

平日早餐買一送一！五星飯店Buffet限時優惠　午晚餐4人同行78折

下一代準備漲價？iPhone 14系列成本曝光

認清民進黨「民主交往論」　陸學者：再次暴露虛情假意一面

淡水僅一件！　「豐盈海」高樓戶衝破豪宅稅門檻交易

援救敘利亞震災最新進度　外交部：有初步輪廓

情人節必看！愛人互動10大困擾　高雄大學：這一點讓人最不滿

蕾哈娜戴千萬珠寶唱跳　精品大戶鑽錶也是自己的

誰披藍袍出征2024總統？　郭台銘是最大變數

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

政治熱門新聞

高嘉瑜唱歌好聽嗎？ChatGPT給88字解答

批組郭柯配是亂講　王金平親揭1關鍵

民進黨官網更新！幫林智堅闢謠文遭下架

行政院拍板房貸補貼　內政部說明法源依據

鍾沛君提「當選大安區立委四大保證」　遭網轟：反感！誰教妳的？

獨／披藍袍戰2024？　郭台銘今與王金平會面「時間、地點曝光」

高端1月營收0元　王鴻薇轟：陳建仁跟民進黨政府出來面對！

鄭文燦力行老二哲學　小細節看出身段軟

搶眼！田慎節爆乳+開高衩裝議會首亮相

連4升息！房貸族受不了　政院16日預計拍板房貸補貼「每月直接入帳」

陸委會：港澳人士來台自由行20日起恢復

資安院不只欠薪爭議！徐巧芯加碼爆料　「已向台北市勞動局檢舉」

「林昶佐先下去」　徐巧芯曝「她」才有可能與王世堅爭中正、萬華

40億善款淪侯友宜小金庫？　藍反嗆綠：為2024噴口水

更多熱門

相關新聞

中反控美「偵察機和氣球」也非法入侵

中反控美「偵察機和氣球」也非法入侵

美國擊落疑似中國間諜氣球，再次引發兩國外交角力戰。中國外交部發言人汪文斌今（13）日主持例行記者會，直接痛批美國雙重標準，去年派出偵察機到南海高達657架次，美方高空氣球未經中國相關部門批准，十多次非法飛越中國領空，「美國是當之無愧的世界最大間諜慣犯和監控帝國」。

長榮專機送20噸物資　將接回台灣搜救隊

長榮專機送20噸物資　將接回台灣搜救隊

捐贈物資、善款無法進入土耳其？　外交部說明

捐贈物資、善款無法進入土耳其？　外交部說明

土耳其專戶湧千萬善款！賑災轉帳免手續費回朔到「這一天」

土耳其專戶湧千萬善款！賑災轉帳免手續費回朔到「這一天」

美防長與中方通話遭拒？　陸外交部回應

美防長與中方通話遭拒？　陸外交部回應

關鍵字：

外交部

讀者迴響

熱門新聞

即／星雲大師荼毘出現舍利子　數量多到難以計數

陳飛宇認了「裸身床照是本人」！女主角身分曝光

白沙屯媽祖好猶豫！所長衝出跪地結局曝

陳冠希突公開「歐陽娜娜照片」！

李靚蕾怒嗆王力宏：惡意造謠

繳清房貸是否該塗銷抵押權？　專家：不塗銷好處更多

4生肖太瘦「運勢跟著爛」！第1名有血光病難

快訊／丁特戰勝遊戲橘子！

白沙屯媽停駕彰化縣府！香燈腳狂問「她」人咧

紐西蘭進入國家緊急狀態　北島15萬戶停電

蔡阿嘎被問「反韓還去員工旅遊？」　1句話網推爆

跑山內褲妹大家都在看　騎士：夠騷沒讓我漏氣

吳淡如AI繪圖被炎上：已請律師蒐證

台灣跑酷男失足「3樓直墜B1」　驚悚畫面曝光

2大飯店「身分證優惠」快看！

更多

最夯影音

更多
女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍
台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面