外交部促搜救隊捐救災裝備　將推台灣土耳其整合救災

▲台搜救隊撤離土耳其前，將4噸裝備捐贈給土耳其當地搜救隊。（圖／翻攝自Facebook／消防署）

記者呂晏慈／台北報導

外交部14日表示，我國派遣前往土耳其救災的台灣國際搜救隊，在結束搜救任務撤離至伊斯坦堡市後，於當地時間2月13日下午4時在土耳其「搜索救援協會」（AKUT Search and Rescue Association）總部，由我國駐土耳其黃志揚代表及台灣國際搜救隊黃博村隊長等6名搜救隊幹部，代表我國政府將攜往土國共4噸、55件，3大類（搜索、救援、後勤）的救災裝備物資贈予AKUT，以協助土國災區的救援工，由AKUT理事Tugay Yilmazberk代表接受。

外交部說明，AKUT是國際著名的專業救災組織，救難經驗豐富，與我國搜救合作關係悠久，曾於1999年我國發生921震災的第一時間派遣搜救隊來台馳援。此次我國搜救隊在土耳其災區執行救援任務，亦與該協會聯合搜救，展現十足的合作默契，並成功救出生還者。

外交部指出，AKUT創辦人之一兼急難總監Adam Mehmet Tanrısever也出席捐贈儀式，該位總監亦是當時前來台灣救援的主要成員，如今有機會擴大與我國合作，接受精良搜救裝備，進一步提升搜救能量，充分感受到台灣人民與政府之善意與友情。

外交部表示，考量土國災區仍持續進行救災及復原工作，AKUT盼我國搜救隊能轉贈相關裝備器材，以提升土國的救災能量。為展現我國政府對土國救災工作的支持，台灣國際搜救隊經與我駐土耳其代表處共同研商並經評估後，同意於返台前捐贈相關救災裝備，以強化台土雙方的救災合作。

由於台土兩國在防震救災的共同需求，外交部也將繼續協助推動兩國主管整合救災能力單位的交流，延續及深化台土兩國救難專業團隊長久以來所建立的情誼。