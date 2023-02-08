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大陸 大陸焦點 特派現場

美防長與中方通話被拒絕？　陸外交部：請詢問中國國防部

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國國防部五角大樓發言人賴德（Patrick Ryder）發表聲明指出，美國防部擊落中國民用飛艇當天，美方提出中美兩國防長通話請求遭到拒絕。對此，中國外交部發言人毛寧今（8）日表示，「這個問題請你向中國國防部詢問」。

綜合外媒消息，賴德指出，上周六美國軍方擊落氣球後，五角大廈立刻提出要與中國國防部長魏鳳和通話，中方拒絕了美方的要求。他也表示，美方會繼續致力於開放中美暢通溝通渠道。

▲▼美國總統拜登發表國情咨文。（圖／路透）

▲美國總統拜登發表國情咨文。（圖／路透）

今天例行記者會上，有外媒提問，「美國總統拜登今國情咨文演講表示美國尋求對中國競爭而不是衝突。並且表示為了美國的利益會與中國合作，如果威脅到美國的主權，會為了保護國家採取行動。對此中方有何評論？」

毛寧表示，「中美關係不是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，中美各自取得成功，對彼此是機遇而不是挑戰。」寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。

毛寧說，中方不回避、也不懼怕競爭，反對以競爭定義整個中美關係，打著競爭的旗號對一國進行汙蔑抹黑，限制別國的正當發展權利，甚至不惜損害全球產業鏈、供應鏈，這不是一個負責任大國的所為。

毛寧強調，一個健康穩定的中美關系符合兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待。我們將按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則來處理中美關係，將堅定捍衛中國的主權、安全、發展利益。美方應該樹立客觀理性的對華認知，奉行積極務實的對華政策，與中方一道推動中美關係重回健康穩定發展的軌道。

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