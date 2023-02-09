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土耳其專戶湧千萬善款！賑災轉帳免手續費　擬開放網銀、超商捐款

微弱呼救聲！「台灣隊」5小時救出土耳其1女　恢復生命跡象。（圖／記者張君豪翻攝）

▲「台灣隊」趕赴土耳其救災。（圖／記者張君豪翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

土耳其東部6日發生芮氏規模7.8強震，重創土耳其跟敘利亞，死傷慘重，衛福部7日開設「土耳其震災專案」捐款專戶，已湧進破千萬善款。民進黨立委林楚茵也向金管會、外交部詢問手續費減免方式及捐款管道，其中，金管會回覆，若轉帳捐款至衛福部賑災專戶將免手續費，並回溯至2月7日，而外交部也研議開放ATM、網銀轉帳，及便利商店捐款等方式，方便民眾捐款。

過去台灣發生921強震的災害時，土耳其率先派搜救隊來台協助，這次土耳其遭遇強震，台灣也在事發後，立即派出搜救隊前往協助，為協助災後重建，民眾也可利用捐款專戶進行捐款，貢獻一份心力。

林楚茵表示，土耳其大地震進入第四天，救災的行動仍在持續當中，希望更多好消息傳出，為了激起更多善心，自己也向金管會銀行局及外交部詢問，是否有手續費減免及更多捐款的管道。

林楚茵表示，經詢問銀行局後，銀行局回覆，財金公司已啟動震災手續費自動減免機制，民眾匯款到衛福部公告土耳其的捐款帳戶，無論是臨櫃匯款，網銀或ATM轉帳均免收手續費，並「回溯至2月7日」。林楚茵表示，雖然手續費金額不大，但相信能增加民眾捐款意願。

捐款部分，目前外交部只公布臨櫃匯款方式，林楚茵表示，經詢問外交部後，外交部回復目前仍在研議開放ATM、網銀轉帳，及便利商店捐款等方式，方便民眾捐款。林楚茵指出，事發突然，相信外交部已在積極處理，自己會持續關心，有更多消息會再跟大家報告。


 

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