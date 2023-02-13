反控美國偵察機和氣球也非法入侵　陸外交部：世界最大間諜慣犯

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國擊落疑似中國間諜氣球，再次引發兩國外交角力戰。中國外交部發言人汪文斌今（13）日主持例行記者會，直接痛批美國雙重標準，去年派出偵察機到南海高達657架次，美方高空氣球未經中國相關部門批准，十多次非法飛越中國領空，「美國是當之無愧的世界最大間諜慣犯和監控帝國」。

中國外交部今天舉行例行記者會，中美「間諜氣球」疑雲依然是話題。有記者提問，「關於美國十天前擊落的中國氣球的問題，外交部當時說是民用氣球，能告訴我們是中國的哪個企業或者單位擁有這個氣球嗎？」

汪文斌首先指出，已經重複多次表明立場，並且想告訴外界一點事實。接著痛批美國長期以來濫用自身的技術優勢，對全世界包括其盟友進行大規模無差別的竊聽，竊密行動遍布全球各地，侵犯他國主權和利益，違反國際法和國際關係基本準則，「美國是當之無愧的世界最大間諜慣犯和監控帝國」。

▲ 美國4日擊落中國間諜氣球。（圖／路透）

汪文斌指出，美國頻繁派艦機對中國進行抵近偵察。去年高達657架次，僅今年1月在南海就高達64架次，嚴重危害中國國家安全，破壞地區和平穩定。

他進一步說，「美方氣球非法進入別國領空也司空見慣。」僅去年以來，美方高空氣球未經中國相關部門批准，十多次非法飛越中國領空。「美方首先要做的應當是反躬自省，改弦更張，而不是汙蔑、抹黑、煽動、對抗。」

外媒記者接著提問，「美國國防部官員周日表示，和中方就氣球事件進行溝通，是否能證實中美之間有過溝通？中方對美國說了什麽？」

對此，汪文斌再次強調，哪個國家也不能保證不會發生類似的意外，美方應當客觀理性看待，以冷靜、專業、克制的方式，妥善處理。