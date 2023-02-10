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捐贈物資、善款無法進入土耳其？　外交部說明

▲▼ 土耳其災區現況。（圖／CFP）

▲土耳其災區現況。（圖／CFP）

記者陳家祥／台北報導

土耳其6日發生震災，至今已超過2萬人死亡，台灣也在第一時間派遣搜救隊馳援。針對外傳土耳其目前為無政府狀態，募集物資與善款均無法合法進入土國等，外交部10日晚間說明，土耳其貿易辦事處表示，台灣各界捐贈的善款，將透過土耳其內政部災害與應變管理署（AFAD）統籌送達災區，讓災民們能在最快的時間內得到救助，也再次感謝台灣給予的各方協助。

外交部表示，土耳其發生強震後，隨即與土國政府及駐台北土耳其貿易辦事處密切聯繫合作，於當晚即安排台灣國際搜救隊40名先遣隊員，出發前往土國投入救災，7日台灣國際搜救隊另有90名隊員，搭專機馳援土國。土國政府也提供所需的一切後勤支援。

外交部表示，我國搜救隊抵達土耳其後，也配合土國政府的任務分配積極協助救援，到目前已救出3位受困災民，都顯示土國政府統籌資源全力救災的協調能力，以及兩國政府的密切合作。

有關我國政府援款及民間善款的運用方式，外交部表示，已與土國政府及相關單位進行討論，將於適當時機對外說明。

另外，駐台北土耳其貿易辦事處同時依據土國政府目前需求，公告向我國民間募集賑災物資，並公布相關作業辦法及注意事項，受到國人廣泛迴響，並於2月10日發布聲明，衷心感謝台灣各界不斷湧入的愛心。

外交部指出，土耳其貿易辦事處表示，包括官方、民間的捐款、民生用品、醫療用品等各項物資的捐贈，表示對我國各界的關懷與善舉，將會確實並有效率的透過土耳其內政部災害與應變管理署（AFAD）統籌送達災區，讓災民們能在最快的時間內得到救助，並藉此澄清相關不實的報導；該處聲明中，也表示土耳其政府會盡全力照顧所有受災地區的災民，並且再次感謝台灣給予的各方協助。

外交部持續關注因本次地震受到波及的敘利亞人民，為協助因內戰而逃往土耳其的敘利亞難民融入當地社會，我國於107年與土國雷伊漢勒（Reyhanlı）市政府合作，在當地資助援建一座具有職訓、教育、集會的「台灣─雷伊漢勒世界公民中心」，並已於109年底完成主體建築工程後，移交雷伊漢勒市府負責營運管理，目前該中心的所有權屬於該市府。

外交部也已向駐台北土耳其貿易辦事處及土國政府，表達對土敘邊境包含雷伊漢勒市敘利亞難民處境的關切，土國政府承諾將運用我國所提供的國際救災資源，協助因強震而流離失所的所有災民。

外交部重申，土耳其強震是展現台灣人民人性光輝、雪中送炭的時刻，也是國際社會攜手協助土耳其人民的最關鍵時期，任何不實的言論無助於目前土國政府的救災工作，也是對土國深受震災之苦人民的不尊重。外交部請有意發揮愛心捐助的國人，參考駐台北土耳其貿易辦事處所公布的相關需求，提供協助。

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