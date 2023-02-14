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鄰居一直製造噪音怎麼辦？律師出書40個自保撇步教「惡鄰退散」

▲房,大樓（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲社區內住戶之間如此密切、頻繁的互動，難免會涉及彼此的權利義務糾葛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者林育綾／台北報導

藝人隋棠日前與鄰居發生糾紛，連日鬧上新聞版面，如今正好有律師出書《惡鄰退散》，分享40個「告別壞鄰居」的自保撇步，由律師吳孟勳分析40個案例，都是人們可能會遇到的居住問題，一一破解；同時還附上提起民事訴訟、書狀撰寫的相關流程，可說是自保最佳工具書。

吳孟勳畢業於政大法律系研究所刑事法組碩士，他提到，現今都市住宅大多為高樓大廈集合式住宅；而社區內住戶之間如此密切、頻繁的互動，難免會涉及彼此的權利義務糾葛，因而產生摩擦，甚至是對簿公堂的情形。因此他在書中整理了日常生活中最常見、實務上發生最新的居住權益議題，以淺顯易懂的文字描述，讓人能夠輕易理解與自身相關的法律權益。

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像是「公寓大廈的樓梯間可以放鞋櫃嗎？」、「管委會可以禁止我裝鐵窗嗎？」、「鄰居一直製造噪音怎麼辦？」、「鄰居養的寵物隨地便溺產生惡臭，管委會是否可以請他搬家？」、「樓下的二手菸從公共管線跑到我家怎麼辦？」⋯等，都透過案例一一分析。

▲▼走廊,走道,大樓,公寓。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲鄰居之間難免起衝突，增加法律知識可自保。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

吳孟勳提到，由於一般人遇到法律糾紛，在無法私下與對方達成協議，而必須透過調解、上法院才能解決問題時，往往會不知所措。除了不知道程序如何進行、書狀如何撰寫，也擔心陳述的內容可能會發生什麼後果等。

尤其是進行民事訴訟程序時，對於極具專業性的「訴之聲明」、「請求權基礎」等事項，往往不知道如何主張，因此書中每個案例最後，都會提出與該案例相關的聲明範例，或是相關的實務見解，提供讀者參考。附錄也一併說明提起民事訴訟、書狀撰寫的相關流程，讓人在實務運用上更加清楚。
 
《惡鄰退散：專業律師教你40個告別壞鄰居的自保撇步》由布克文化出版，他期盼，這本書除了能夠增加大家的法律知識外，也能在遇到居住權益問題時，成為一本實用的工具書。不過居住爭議類型萬千，他提到難免有疏漏，無法逐一羅列說明，期望未來再撰寫不同類型的案例，為人們建立最基礎的居家法律知識。

▲▼《惡鄰退散：專業律師教你40 個告別壞鄰居的自保撇步》（圖／布克文化提供）

▲《惡鄰退散》由專業律師教40個告別壞鄰居的自保撇步。（圖／布克文化提供）

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