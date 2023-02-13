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大陸 大陸焦點 特派現場

男吃生蠔驚見活蟲蠕動　店家嗆客不懂「營養價值高」

用餐,餐廳,約會,吃飯,生蠔（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲大陸一名男子吃生蠔時出現帶刺活體蟲蠕動。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者隋昊志／綜合報導

不少饕客愛吃活跳跳的生猛海鮮，但出現寄生蟲的狀況時有所聞，一不小心就會吃下肚。大陸一名男子日前在燒烤店吃生蠔時，發現竟然出現一整條蠕動的活蟲，不料老闆竟回應，「客人不懂，營養價值比生蠔還高」。

▲▼ 大陸一名男子吃生蠔時出現帶刺活體蟲蠕動。（圖／翻攝自微博／後浪視頻）

▲大陸一名男子吃生蠔時出現帶刺活體蟲蠕動。（圖／翻攝自微博／後浪視頻）

據陸媒《陝廣電報》報導，大陸黑龍江省哈爾濱一名男子，12日在燒烤店吃生蠔時，才吃幾口就發現生蠔裡，出現一條身體帶刺的活蟲不斷蠕動著身軀，隨機用手機將眼前看到的狀況錄影存證，並分享到網路上。

活蟲蠕動的畫面立刻引起大陸網友的熱烈討論，不少人批評店家處理的不夠仔細，但店家對此則回應，指出該條活蟲是「海蚯蚓」，可以食用的，而且營養價值其實比生蠔還高，「是客人不懂」。

店家的回應沒辦法平息網友們的質疑，紛紛批評「看著不舒服」、「接受不了」、「讓店家吃補補身體」、「活蟲可以食用？」、「蛆的蛋白質也多，麻煩店家吃一碗」。

其實過去就有不少類似情況，廣東曾有男子與4名友人到五星級酒店吃自助餐，打開大生蠔時就出現蠕動的紅線蟲，當時酒店人員不認為是線蟲，而是「無害的海蚯蚓」，懷疑是廚師在撬開生蠔時，海蚯蚓才掉進生蠔中，最後是將5人的費用退還達成和解。

中科院南海海洋研究所喻子牛教授表示，一般民眾都以「生鮮」吃法來吃生蠔，但前提必須確保該養殖水域屬於深海無污染環境。據他所知，深海的生蠔很少長蟲，機率也很小，淡水魚生的寄生蟲問題遠遠大於生蠔，因此不排除是蟲體在運輸過程中或其他情形下才附著上去。

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