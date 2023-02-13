「排黑條款」會處理黃承國？　媒體人：考驗賴清德對黑金反省決心

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「排黑條款」會處理黃承國？　黃揚明：考驗賴清德對黑金反省決心

▲▼賴清德、黃承國。（合成圖／記者林敬旻、湯興漢攝）

▲賴清德、黃承國。（合成圖／記者林敬旻、湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

近日傳出，民進黨主席賴清德本周三將再度主持中執會，討論「排黑條款」，擬將納入「過去有管訓紀錄，不准申請入黨」的規定。對此，媒體人黃揚明表示，曾有管訓背景的英系中常委黃承國自請調查，這次是否納入「排黑條款」值得關注，考驗賴清德對民進黨「黑金」議題的檢討反省決心。

賴清德上任民進黨主席後，每周開中執會處理黨務改革案，近日傳出本周三將討論「排黑條款」，黃揚明指出，黃承國去年12月聲明願自請調查，賴清德討論「排黑條款」是否納入「阿國條款」，值得關注，他也質疑，「賴清德真的敢動黃承國？」他認為，此案將攸關派系勢力動態，他不覺得賴清德心意已定，或許透過媒體曝光可讓此議題透過輿論討論以取得正當性，但一旦賴清德與黃承國所屬的英系決裂，即使賴清德在黨內總統提名定於一尊，但黨內心結能否排解，仍有許多疑義。

黃揚明表示，這一題不僅是黃承國而已，若只處理黃承國，形同鋸箭法，只是表面功夫，他強調，更重要的是民進黨執政後，與黑金合流的整體利益結構真的能全面反省嗎？這考驗賴清德對民進黨「黑金」議題的檢討反省決心。

針對本周三是否討論「排黑條款」，民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰13日受訪時表示，民進黨有黨的機制，目前沒有收到這個訊息。

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民進黨排黑條款賴清德黃承國黃揚明

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