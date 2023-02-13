開學日視察校園防疫不鬆懈　黃偉哲鼓勵接種疫苗迎接健康新生活

▲台南市副市長葉澤山代表市長黃偉哲、偕同教育局長鄭新輝，一早特別前往九份子國民中小學，視察關心學校防疫準備。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



因春節返鄉潮導致近期國內疫情略有升溫，為維護校園健康環境，台南市防疫不鬆懈，13日全國中小學開學首日，台南市副市長葉澤山代表市長黃偉哲、偕同教育局長鄭新輝，一早特別前往九份子國民中小學，視察關心學校防疫準備，肯定學校落實校園防疫的努力及用心，讓學生安心上學，立委陳亭妃也到校關心。





副市長葉澤山一早特地到校、與學校吉祥物「蝦虎」、「鯨魚」一同迎接學生上學，也代表黃偉哲市長表達對學校開學防疫準備工作的關心，葉副市長說，市長在日前市政會議及校長行政會議一再提醒，教育單位務必做好開學前防疫準備工作，市府也針對各級防疫會議積極召開，並備好相關的因應計畫。





葉澤山副市長在視察校園防疫時，也到班級與學童互動，宣導落實勤洗手、接種疫苗、鼓勵戴口罩、維持良好衛生習慣等防疫措施，也提醒學生留意自主健康狀況，如有上呼吸道感染或疑似COVID-19症狀時應立即就醫，生病不上學，遵守校園防疫規定，一起守護自己及他人的健康安全。隨後，也親自示範正確洗手方式，宣導勤洗手避免病毒入侵，將防疫觀念落實於生活中，降低COVID-19、腸病毒、流感、腸胃炎等傳染疾病風險；宣導防疫不忘節水，落實6個節水洗手小撇步：1.開小水沾濕手、2.關水龍頭、3.塗抹肥皂、4.雙手搓揉、5.開小水沖洗、6.關水龍頭，防疫不忘提醒師生珍惜有限水資源。





教育局表示，南市362所公私立高中以下學校及市立幼兒園在2月10日以前，皆已全數完成校園室內外環境清潔消毒工作，請家長安心，也呼籲家長、教師與學生配合接種疫苗，以提升自我及校園整體保護力。另外，各校在開學前皆已確認防疫物資整備，包括口罩、酒精、漂白水、快篩試劑等備用庫存量充足；另請各校掌握開學前一週自國外入境之學生及教職員工旅遊史及健康狀況，籲請家長每天注意自己及學生的個人自主健康管理，以降低傳染風險。





國內COVID-19疫情狀況仍不容輕忽，除了病毒變異株傳染風險，近期國內腸病毒疫情呈現緩升趨勢，且有腸病毒感染併發重症確定個案發生，為提升校園防疫能量，市府團隊及學校謹慎以對，努力守護校園安全。