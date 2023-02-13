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民進黨政府命南投停建焚化爐　國民黨轟：把垃圾當政爭工具！

▲▼賴清德南投輔選蔡培慧。（圖／蔡培慧競總提供）

▲賴清德南投輔選蔡培慧。（圖／蔡培慧競總提供）

記者鄭佩玟／台北報導

針對民進黨批評國民黨南投立委補選候選人林明溱不解決南投垃圾問題，國民黨副發言人呂謦煒表示，南投垃圾問題源於南投縣全縣沒有一座垃圾焚化爐，其起因又出在2004年民進黨執政時期，環保署指示南投取消興建計畫。呂謦煒質疑，當初環保署信誓旦旦會協調調度處理南投垃圾，現在民進黨政府卻擺爛無作為，把垃圾丟給南投，還把垃圾當政爭工具，可見民進黨心中根本不顧南投人需要、心中沒有南投人民。

呂謦煒指出，針對南投垃圾問題，南投縣環保局多次行文中央，請環保署履行承諾，積極調度處理南投垃圾，結果民進黨政府置若罔聞，逼得林明溱得四處拜託鄰近縣市，南投垃圾問題才稍獲舒緩。民進黨把垃圾丟給南投，現在卻又吹噓蔡培慧在行政院中辦執行長任內多麼用心，只讓人感受到民進黨對南投人的虛偽，套句前新竹市長林智堅說的話，「是非可以這樣顛倒嗎」？

此外，針對民進黨副秘書長黃建嘉繼續質疑南投縣議員游顥遭變造的文宣是「自導自演」，呂謦煒嚴正指出，民進黨所謂游顥的「定裝照」別人難以取得的說法禁不起檢驗，因為游顥早在1月就將原始文宣放在臉書上，任何人都可以下載下來「P圖」。呂謦煒表示，他在記者會上公開呼籲民進黨及蔡培慧陣營是否能公開發誓不是其陣營相關人士所變造的文宣，黃建嘉的回應卻避重就輕禁不起檢驗，難道民進黨做賊心虛？

對於民進黨持續對國民黨南投立委補選候選人林明溱進行抹黑及人身攻擊，呂謦煒表示毫不意外，民進黨如果「不抹黑就不會選」，只會持續老調重彈噴口水！獲得優秀立委及五星縣長，深獲縣民愛戴的林明溱，對上選了又選還亂跳選區，對選民不忠誠的蔡培慧，究竟誰才適合擔任立委，相信南投人民都看在眼裡。

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