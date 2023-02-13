▲中央大學附設醫院開不成！衛福部曝否決「2大原因」。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

桃園市政府與中央大學2020年1月正式簽署合作意向書，將於八德地區設置499床、39科的大型醫院，但衛福部醫審會審查後卻不予同意。對此，衛福部給出2大理由，包括「主體不明確」以及「醫療區域劃分」，衛福部今年會就中大醫院投射醫療區域民眾就醫情形做檢討，中央大學也可自主決定是否要重新申請。

教育部2020年8月同意中大在八德區籌設八德校區，校區土地約2.6公頃，並在校區內設立中大醫院。中央大學當時表示，設立醫院主要考量八德地區人口達20萬人，但區內僅有診所，鄰近大溪區與復興區亦無區域醫院設立，醫療資源不足，若審查通過，最快將於2027年底開始營運。

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桃園市醫審會2021年通過中大醫院設立，並送衛福部醫審會審查，但衛福部近期做出決議，對於申請案不予通過。

衛福部醫事司簡任技正李中月表示，具一定規模醫院申請案，在當地方醫審會審查通過後會送到衛福部做確認，委員會就申請主體與醫療資源進行評估，此次委員不通過中大醫院申請案，主要有兩大原因，一為申請主體不明確，人力狀況等都有待釐清；此外，委員也會評估其規劃醫療區域的醫療資源、病床是否有足夠空間，中大醫院投射的醫療區域，急性一般病床相對充足，經評估後才作出此決議。

至於被問及「主體」不明確所指為何物？李中月補充，中大醫院是以中央大學名義申請，但若以大學而言，設立醫院是為了學生實習需要，「但中央大學沒有醫學系，為何要設立醫院？」衛福部今年規劃啟動醫療區域重劃部分，已請地方單位就轄區內資源進行盤查，確認地區病床資源是否仍有空間，中央大學之後也可重新提出申請。