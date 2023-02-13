高市搜救犬出勤遭卡？　高市政府澄清：預計今年6月才會通過認證

▲台灣派遣5隻搜救犬前往土耳其救災，引起搜救犬派遣資格議題。（圖／粉專「Tyfd-K9桃園搜救犬隊」提供）

記者江采蓁／綜合報導

土耳其與敘利亞邊界6日發生規模7.8強震，台灣派出2梯次搜救隊共130人及5隻搜救犬到場援救，英勇挺進重災區救援的搜救犬也成為焦點，但高雄市議員白喬茵質疑，為何高雄市的搜救犬明明通過考試卻在出勤前「遭卡」。對此，高雄市政府回應，已於今年1月18日正式行文向內政部消防署提出認證，預計於今年6月才會完成演練檢測通過認證，才有資格派遣。

針對外界關心高雄市消防局特搜隊搜救犬這次為何沒有前往土耳其進行人道救援，高雄市政府表示，國際人道救援均由中央消防署統一規劃派遣，由通過國際救援認證之縣市輪值進行，以維護救災能量的控管及使用，同時兼顧國內搜救戰力維持。而110年起，中央為提升國際人道救援的質量，開始規劃進行認證制度，並於去年8月規定通過認證的縣市才能派遣出國救援。

高雄市政府提到，目前有四個縣市通過認證，分別為台北市、新北市、台東縣、屏東縣，上個月由台北市、屏東縣輪值，故由此二縣市特搜隊代表國家前往土耳其救災。因此，外傳高雄市特搜隊於出勤前臨時被喊卡並非事實，且新北市、台東縣亦無派遣隊伍出國協助。

此外，高雄市政府表示，自去年開始消防局便積極策劃參加國際特搜救援的認證，密集辦理分組訓練、專業訓練、集中訓練、綜合演練及模擬消防署認證全情境36小時不間斷操作演練。高雄市府也已於今年1月18日正式行文向內政部消防署提出認證，預計於今年6月完成演練檢測通過認證，除各項認證過程、人員訓練之外，消防局亦採購超過1,000萬元的各式新式裝備器材。高雄市政府強調，消防局特搜隊伍士氣高昂，有信心完成通過認證。