　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高市搜救犬出勤遭卡？　高市政府澄清：預計今年6月才會通過認證

▲完成任務！「台灣汪汪隊」今離開土耳其　領犬員牽搜救犬背影帥炸。（圖／粉專「Tyfd-K9桃園搜救犬隊」提供）

▲台灣派遣5隻搜救犬前往土耳其救災，引起搜救犬派遣資格議題。（圖／粉專「Tyfd-K9桃園搜救犬隊」提供）

記者江采蓁／綜合報導

土耳其與敘利亞邊界6日發生規模7.8強震，台灣派出2梯次搜救隊共130人及5隻搜救犬到場援救，英勇挺進重災區救援的搜救犬也成為焦點，但高雄市議員白喬茵質疑，為何高雄市的搜救犬明明通過考試卻在出勤前「遭卡」。對此，高雄市政府回應，已於今年1月18日正式行文向內政部消防署提出認證，預計於今年6月才會完成演練檢測通過認證，才有資格派遣。

針對外界關心高雄市消防局特搜隊搜救犬這次為何沒有前往土耳其進行人道救援，高雄市政府表示，國際人道救援均由中央消防署統一規劃派遣，由通過國際救援認證之縣市輪值進行，以維護救災能量的控管及使用，同時兼顧國內搜救戰力維持。而110年起，中央為提升國際人道救援的質量，開始規劃進行認證制度，並於去年8月規定通過認證的縣市才能派遣出國救援。

高雄市政府提到，目前有四個縣市通過認證，分別為台北市、新北市、台東縣、屏東縣，上個月由台北市、屏東縣輪值，故由此二縣市特搜隊代表國家前往土耳其救災。因此，外傳高雄市特搜隊於出勤前臨時被喊卡並非事實，且新北市、台東縣亦無派遣隊伍出國協助。

此外，高雄市政府表示，自去年開始消防局便積極策劃參加國際特搜救援的認證，密集辦理分組訓練、專業訓練、集中訓練、綜合演練及模擬消防署認證全情境36小時不間斷操作演練。高雄市府也已於今年1月18日正式行文向內政部消防署提出認證，預計於今年6月完成演練檢測通過認證，除各項認證過程、人員訓練之外，消防局亦採購超過1,000萬元的各式新式裝備器材。高雄市政府強調，消防局特搜隊伍士氣高昂，有信心完成通過認證。

ET快訊
日本街頭出現「手搖飲南霸天」　驚人1改變全場笑歪
快訊／台中外役監脫逃　陳屍住家！
北監7收容人藏8支智慧型手機！　獄方擴大追查
醫師遭爆「值班室當砲房」拍性愛片！　院方回應了
「不嫁我兒還能嫁誰？」8年感情死於60萬聘金　27歲女：錢讓
日本情侶錢花光求助　大讚「台灣警察真的很棒」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨酸：林明溱扼殺青年發展　喊栽培年輕人「邏輯錯亂」

陳建仁雲林慰勉中華隊　張麗善積極爭取12億新建田徑場

高市搜救犬出勤遭卡？　高市政府澄清：預計今年6月才會通過認證

大陸、國民黨轟蔡政府阻撓星雲弔唁團　過去8天吵什麼一次看

夏立言會見上海市委書記陳吉寧！強調「台灣軟實力」談加強兩岸合作

快訊／政院周四拍板房貸補貼　立院法制局示警：法源依據不明確

游顥文宣遭盜改「拒投林明溱」已提告　藍批綠烏賊部隊輔選

內湖交通怎麼解？游淑慧直言：等捷運完工最慢　提短中長期3解方

幕後／成助攻郭、侯2024「關鍵」？　王金平恐無心再當「喬王」

林右昌拋積金助購屋第一桶金　邱顯智：幫建商賣掉手上房子？

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

土耳其災區現場二次坍塌　搜救隊「遭瓦礫活埋」！

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

王思佳老公「走路就被嫌吵」決定搬家　丫頭也怕成惡鄰居：住獨棟是對的！

信徒跌倒！媽祖停下守護　暖心「等救護車到」才離開

民進黨酸：林明溱扼殺青年發展　喊栽培年輕人「邏輯錯亂」

陳建仁雲林慰勉中華隊　張麗善積極爭取12億新建田徑場

高市搜救犬出勤遭卡？　高市政府澄清：預計今年6月才會通過認證

大陸、國民黨轟蔡政府阻撓星雲弔唁團　過去8天吵什麼一次看

夏立言會見上海市委書記陳吉寧！強調「台灣軟實力」談加強兩岸合作

快訊／政院周四拍板房貸補貼　立院法制局示警：法源依據不明確

游顥文宣遭盜改「拒投林明溱」已提告　藍批綠烏賊部隊輔選

內湖交通怎麼解？游淑慧直言：等捷運完工最慢　提短中長期3解方

幕後／成助攻郭、侯2024「關鍵」？　王金平恐無心再當「喬王」

林右昌拋積金助購屋第一桶金　邱顯智：幫建商賣掉手上房子？

【廣編】幸福企業大舉徵才！麗寶集團旗下飯店、建設、樂園、生醫徵才近千人

1700旅客滯金門！4加班機有望疏運736人　最快今晚6時55分起飛

畢旅「30女高中生洗澡」遭男同學偷拍！　露天浴池成犯罪天堂

運用科技搜救山域事故訓練　南消二大隊提升迷蹤搜索效能

17歲啦啦隊少女慘摔9m懸崖身亡　家屬淚曝：當晚她準備要領獎

曾仁和暫停訓練　中華隊回報最新傷勢情況

10年3度酒駕！無業男欠繳8.5萬罰單　剛上工急辦分期執行署准了

小賴錄影動怒「沒辦法容忍」！　黃偉晉被圍剿無奈：我跟自己道歉

學生租屋族便宜買！節能補助助攻開學　外宿家電限時4折起

《霍格華茲的傳承》暗號門解謎攻略　掌握基本算術就能破解

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

政治熱門新聞

連4升息！房貸族受不了　政院16日預計拍板房貸補貼「每月直接入帳」

徐巧芯爆唐鳳2黑料！資安院緊急回應

搶眼！田慎節爆乳+開高衩裝議會首亮相

任務完成！台灣隊130人5犬搭機回家

郭台銘選總統成真機率高　他爆王金平幫喬2件事：組「郭柯配」

國民黨碩士又少一人！林于玲學位遭撤銷

鄭文燦前下屬嗆靈堂燈會「責任不在前朝」　桃園市府反擊

政院周四拍板房貸補貼　法制局：法源依據不明確

林右昌拋「青年購屋積金」　雙箭助青年買房

姜太公預言「朱立倫想選總統」搭擋是她　郭台銘口含龍珠但掉水裡

被點名轉任不分區怒了！　費鴻泰：想害我初選時落選

陳建仁16日拍板住宅政策　「讓民眾租得起、住得起、買得起」

陸官員想來台弔唁星雲　林俊憲揭背景：不覺得怪怪的？

鍾沛君提「當選大安區立委四大保證」　遭網轟：反感！誰教妳的？

更多熱門

相關新聞

任務結束　6搜救犬趴布機場睡翻

任務結束　6搜救犬趴布機場睡翻

土耳其救災行動告一段落，許多國家的搜救隊完成任務準備回國，斯洛維尼亞的搜救團隊也帶著搜救犬搭機離開，只見搜救犬們躺在搜救裝備和行李旁邊，各自趴在自己的布墊上面休息，其中一隻搜救犬的後腳受傷，穿上鞋子保護，邊睡邊等待登機的時間，其他狗狗也抓緊時間補眠，趴在機場睡翻的畫面曝光。

搜救犬也需要世代交替！　美女議員：較年輕的搜救犬出勤為何喊卡

搜救犬也需要世代交替！　美女議員：較年輕的搜救犬出勤為何喊卡

赴土耳其救災！墨國搜救犬不幸殉職

赴土耳其救災！墨國搜救犬不幸殉職

搜救犬Tetik搜尋80棟樓　拯救15人性命

搜救犬Tetik搜尋80棟樓　拯救15人性命

台灣汪汪隊完成任務　今離土耳其

台灣汪汪隊完成任務　今離土耳其

關鍵字：

高雄市消防局搜救犬

讀者迴響

熱門新聞

即／國6小車故障停槽化線！女駕駛下車被撞死

林志穎首公開現身！「術後樣貌長這樣」網嚇壞

老公床戰親媽！女星揭瘡疤：當下我也在

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

赴土耳其救災！墨國搜救犬不幸殉職

林亭翰牽手狼人殺女神爆劈腿！前任控訴「正宮變備胎」

朝全面解封！醫：免費時代要結束了

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

華府警告　穿「1外套」恐成搶劫目標

30醫護病患跪求！白沙屯媽祖停駕童綜合

辦婚宴3千村民0人捧場　新郎超心寒

擔心「台灣有事」　日商JERA傳撤出海鼎風電

國6追撞「婦趴地亡」　夫癱軟跪屍旁

繳清房貸是否該塗銷抵押權？　專家：不塗銷好處更多

兩款新色登場！iPhone 15系列新色曝光　將有6款顏色可選

更多

最夯影音

更多
女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍
正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面