搜救犬也需要世代交替！　美女議員：較年輕的搜救犬出勤為何喊卡

▲國民黨高雄市美女新科議員白喬茵。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

土耳其與敘利亞邊界6日發生規模7.8強震，台灣在第一時間派出2梯次搜救隊共130人及5隻搜救犬到場援救，勇敢挺進重災區救援的搜救犬順利找到生還者也成為焦點。但國民黨高雄市美女新科議員白喬茵13日也在臉書拋出「搜救犬也需要世代交替」的議題，連三問高雄市這次明明有通過考試，年紀較輕的搜救搭檔，為何卻在出勤前被喊卡？

白喬茵以「政治需要世代交替，搜救犬也需要」為題發文指出，台灣這次派到土耳其的搜救犬尋獲好幾名生還者，讓人對這些台灣來的狗狗很有信心，但搜救犬通常7至8歲就應該屆臨退休，因為身體機能和感知能力會下降，經過搭機、轉機長途跋涉更是疲憊辛勞，像是有一隻台中來的搜救犬腿腿，就在土耳其度過牠的9歲生日，鬍鬚已白。因此，她認為，特搜隊的訓練跟培養應該世代交替，讓資深的搭檔帶領新一代的領犬員跟搜救犬實戰，未來才不會出現訓練的斷層。

白喬茵也提出質疑，高雄市這次明明有通過考試，年紀較輕的搜救搭檔，卻在出勤前被喊卡，到底是為什麼臨時取消特蒐任務？她指出，高雄消防局第四大隊特搜中隊現有5位領犬員、7隻搜救犬通過國際搜救犬組織IRO認證（瓦礫搜索），高級2隻、中級認證4隻、初級認證1隻。可執行國際人道救援犬隻為6隻。她接著拋出疑問，是因為遲遲不申請特種搜救隊國家認證計畫 （NAP）嗎？還是局長消極不想多事？或是根本不重視搜救犬的養成？

白喬茵表示，全台灣搜救犬訓練場域和犬舍最完整的地方，就在楠梓，花這麼多錢在建造硬體設施，卻不努力爭取實戰，她有三個問題想問局長，第一，中央為什麼臨時取消高雄搜救犬出國執勤？第二，消防局長有沒有積極爭取此次任務？第三，為什麼高雄的NAP遲遲沒有送出申請？