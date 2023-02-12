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拯救15人性命！搜救犬Tetik強震首日出動　搜尋80棟樓建功

記者詹雅婷／綜合報導

土敘邊境強震救援行動持續中，在土耳其哈泰省的城鎮薩曼達厄（Samandağ），搜救犬Tetik也來回穿梭災區參與搜救工作，在該區80棟建築物瓦礫堆中，拯救15人。

Ihlas News Agency報導，搜救犬Tetik是由救援志願者帶來，早在地震發生首日，牠就在薩曼達厄當地參與救援行動，也幫救難隊提供許多協助。

Tetik在當地搜尋80棟建築物，救出15人。

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災區現場二次坍塌！搜救隊「遭瓦礫活埋」危險度爆表　恐怖影片曝

拯救15人性命！搜救犬Tetik強震首日出動　搜尋80棟樓建功

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關鍵字：

搜救犬TetikSamandağ哈泰土耳其強震

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