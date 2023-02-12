拯救15人性命！搜救犬Tetik強震首日出動　搜尋80棟樓建功

Arama kurtarma köpeği 'Tetik' tek başına Samandağ'da 15 can kurtardı#Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşanan depremde enkaz altında kalanları arama çalışmaları gönüller tarafından getirilen arama kurtarma köpeği ile devam ediyor. #deprem pic.twitter.com/gUpEokPGPT— Sabah (@sabah) February 10, 2023
記者詹雅婷／綜合報導
土敘邊境強震救援行動持續中，在土耳其哈泰省的城鎮薩曼達厄（Samandağ），搜救犬Tetik也來回穿梭災區參與搜救工作，在該區80棟建築物瓦礫堆中，拯救15人。
Ihlas News Agency報導，搜救犬Tetik是由救援志願者帶來，早在地震發生首日，牠就在薩曼達厄當地參與救援行動，也幫救難隊提供許多協助。
Tetik在當地搜尋80棟建築物，救出15人。
#Samandağ ilçesinde ilk günden beri tek başına enkaz çalışmalarına katılan arama kurtarma köpeği "Tetik’’ ekiplerin hummalı çalışmalarında büyük rol oynadı.— milliyet.com.tr (@milliyet) February 10, 2023
▪️ İlçe genelinde 80 enkaza bakan "Tetik’’ 15 insanın hayata tutunmasını sağladı https://t.co/bbgsihHIQc pic.twitter.com/FTkO1BkqLp
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