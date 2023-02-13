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赴土耳其救災！墨國搜救犬Proteo在任務中過世　「最後身影」曝光

@sedenamx Gracias #Proteo por tu heroica labor, cumpliste la misión #perrito del #EjércitoMexicano #fuerzaturquia???????? #sismo #esperanza ♬ sonido original - SEDENAmx

記者張寧倢／綜合報導

土耳其與敘利亞6日發生世紀強震，墨西哥派出其最知名的16隻搜救犬前往土耳其協助找出受困者。然而，其中一隻搜救犬「Proteo」卻傳出在土耳其死亡的消息。墨西哥國防部秘書處（SEDENA）已發文證實悲訊，並上傳一段悼念影片，記錄了Proteo意氣風發的生前英姿與虛弱的最後身影。

▲▼墨西哥搜救犬「Proteo」在土耳其強震的搜救工作中死亡。（圖／翻攝自TikTok／sedenamx）

▲墨西哥搜救犬「Proteo」在土耳其強震的搜救工作中死亡。（圖／翻攝自TikTok／sedenamx）

根據墨西哥「Puerto Vallarta News」報導，派往土耳其救災的墨國16隻搜救犬之一的Proteo在當地執行搜救工作時死亡，但死因暫時未被揭露。SEDENA官方推特證實，「Proteo作為墨西哥團隊的一員，完成了在土耳其搜索和營救的任務。感謝您的英勇工作！」墨國非營利機構也PO出一段在土耳其當地為Proteo舉行悼念儀式的影片。

▲▼墨西哥搜救犬「Proteo」在土耳其強震的搜救工作中死亡，墨國軍方與消防團隊在當地為牠舉行紀念儀式。（圖／翻攝自Facebook／USAR FT1 CRM）

▲墨西哥軍方與消防部門在土耳其當地為殉職搜救犬Proteo舉行悼念儀式。（圖／翻攝自Facebook／USAR FT1 CRM）

Proteo的領犬員、墨西哥士兵維萊達（Villeda）說，Proteo是一隻強壯、勤勞的狗狗，從不放棄。他也在官方影片中悼念汪汪夥伴，「我想告訴你，我為你感到驕傲。你從未放棄。現在，我只想感謝你把我帶來這裡；不幸的是，你將無法和我一起回家，但我會永遠記住你。我希望整個墨西哥都能永遠記得你，永遠不會忘記你。總有一天我們會再次相見。」

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