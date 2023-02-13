桃園燈會像靈堂責任誰扛？　詹江村曝標案設計圖：民進黨側翼踹共

▲桃園燈會休息區與原版設計圖。（合成照／翻攝臉書Mr.柯學先生、詹江村）

記者皮心瑀／綜合報導

桃園燈會休息區日前遭指外觀像「靈堂」，引來親綠粉專狠酸，但事後卻被發現標案為行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長時所發包，國民黨桃園市議員詹江村更進一步曝光當時設計圖，指在前朝的設計就是這樣，現任市長張善政只能按合約驗收，要民進黨側翼「踹共」。

面對爭議，前桃園市府資科局長余宛如出聲護鄭文燦，稱標案的發包就算在前朝，但是執行跟驗收還有結案都是新張善政團隊所執行，更以今年元旦升旗標案為例，稱決標日期在2022年12月23日，張善政25日上任，到2023元旦這麼短的時間，都能夠改成桃園「善」好，可見只要有心，時間再短都是能夠搞定。

不過，此番說法隨即遭桃園市政府新聞處長羅楚東駁斥，強調桃園燈會的設計規劃跟發包，都是在鄭文燦任內所完成，張善政上任之後，市府觀旅局接續執行，並未變更任何設計，余宛如擔任過市府政務官，卻對標案有非常錯誤的理解。

詹江村則說，鄭文燦團隊設計、規劃、發包，除非舉證當時設計不是這樣，否則張善政也只能按合約驗收。「你們一開始就設計的跟靈堂一樣，任誰來驗收，就能改變嗎？」並揭露標案上的原始設計圖，狠嗆余宛如「臉是否宛在」，並要民進黨側翼「踹共」。